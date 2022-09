Konec sezone za Rogliča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz ekipe Jumbo-Visma so sporočili, da je Primož Roglič zadnjo dirko v letošnji sezoni kolesaril v Španiji. Na Vuelti je naskakoval četrto zmago, a jo je moral zaradi padca predčasno končati.

Takrat se je končala tudi njegova sezona, saj so posledice padca prehude, da bi v zaključku še dirkal v konkurenci najboljših.

Pri ekipi Jumbo-Visma so namreč zapisali, da slovenski šampion ne bo del moštva na Dirki po Lombardiji, ki je zadnji prestižni spomenik v kolesarskem letu in bo na sporedu 8. oktobra.

Roglič se bo v celoti posvetil rehabilitaciji in pripravam na leto 2023, v katerem ima še vedno pogodbo z nizozemskim moštvom – vse do leta 2025. V zadnjem obdobju se je nekajkrat omenjalo, da naj bi se zanj zanimala druga moštva, kot sta denimo Ineos Grenadiers in Groupama FDJ, vendar iz te moke ni bilo kruha.

Največji uspeh v letu 2022 je zmaga na Kriteriju po Dofineji, največje razočaranje pa je doživel na Dirki po Franciji in Vuelti, kjer je obakrat zaradi padca zapustil tritedenski spektakel.