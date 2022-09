Dvaindvajsetletni belgijski kolesar Remco Evenepoel te dni živi kot v pravljici. V domovini so ga v torek ob prihodu iz Avstralije pričakali kot kralja, a najpomembnejše je še pred njim. Uradni sprejem v Bruslju ga čaka v nedeljo, nekaj dni pozneje pa bo zakorakal še v zakonsko zvezo. Medtem pa so vse bolj živahne govorice, da ga v svoje vrste želijo zvabiti pri Ineos Grenadiers.

Če so bila mnenja med belgijskimi ljubitelji kolesarstva v zvezi s kolesarjem Remcom Evenepoelom še pred kratkim deljena, mnogi so mu očitali aroganco in sebičnost, pa je po osvojitvi naslova svetovnega prvaka na cestni dirki mnenje zdaj verjetno precej bolj enotno in na strani 22-letnega Belgijca, ki letos navdušuje vso sezono.

Veselje v belgijskem taboru. Foto: Guliverimage

Na lestvici diha Pogačarju za ovratnik

Ne samo, da je zmagal na prestižnem kolesarskem spomeniku Liege-Bastogne-Liege in klasiki San Sebastian, ob odsotnosti Wouta Van Aerta je postal državni prvak v kronometru in suvereno zmagal na Dirki po Španiji. Samo teden dni po koncu španske pravljice v Madridu je na drugem koncu sveta, na svetovnem prvenstvu v Avstraliji, osvojil bron v vožnji na čas, teden dni kasneje še naslov svetovnega prvaka v cestni vožnji. Trenutno je s 4.767 točkami drugi kolesar na lestvici Mednarodne kolesarske zveze, manj kot 200 točk za vodilnim Tadejem Pogačarjem (4.946 točk). Tako visoko ni bil še nikoli.

Zanimanje Ineosa: šala ali resni nameni?

Apetiti drugih ekip po njegovih uslugah so zato skokovito porasli. Zanimanje za mladega kolesarja, ki je svojo športno kariero začel kot nogometaš, so po poročanju spletnega portala Velonews pokazali tudi pri britanski ekipi Ineos Grenadiers, ki jim manjka kolesar, ki bi kot za šalo osvajal lovorike vseh možnih razredov.

Kdo je trenutno najbolj priljubljen belgijski kolesar? Wout van Aert ali Remco Evenepoel? Foto: Guliverimage

Šef ekipe Quick Step Patrick Lefevere je nedavno razkril, da mu je prvi mož Grenadierjev Dave Brailsford poslal sporočilo, v katerem ga je vprašal, ali je pripravljen Evenepoela prodati, a tudi Lefevere ob tem ni bil prepričan, ali je to šala ali misli resno. "Težko je oceniti preko WhatsAppa," je dejal in namignil, da Brailsford v sporočilu ni dodal emotikona, kar daje slutiti, da je morda le mislil resno.

A kontroverzni Lefevere seveda nima najmanjšega namena, da bi svoj dragulj, v katerega je verjel že vse od začetka in mu stal ob strani tudi ob hudi poškodbi na dirki po Lombardiji leta 2020, prodal. Navsezadnje je ta nedavno podpisal novo pogodbo, ki ga k ekipi Quick Step zavezuje do leta 2026, Lefevere pa je za belgijske medije izjavil, da obstaja natanko "0,00 odstotka" možnosti za Evenepoelov prestop.

Bodo Belgijci prekosili Dance?

Evenepoela so v Belgiji, kjer je kolesarstvo poleg nogometa na vrhu lestvice priljubljenosti, sprejeli kot kralja, a še veličastnejše bo bržkone v nedeljo, ko mu v Bruslju na trgu Grand Place pripravljajo sprejem. Sprejel ga bo tudi župan, svojim oboževalcem pa bo v slogu Jonasa Vingegaarda po prihodu s francoskega Toura, oboževalcem pomahal z balkona mestne hiše.

Veliko dobrodošlico za Evenepoela Belgijci na glavnem bruseljskem trgu pripravljajo za nedeljo, 2. oktobra. Evenepoel je konec junija letos na istem kraju postal boter novoustanovljene policijske brigade na kolesih. Foto: Guliverimage

Premierno v mavrični majici

Dva dneva pozneje, v torek, 4. oktobra, bo Evenepoel nastopil še zadnjič letos. Za zaključek sezone je izbral domačo preizkušnjo, enodnevno 198 kilometrov dolgo belgijsko dirko Binche-Chimay-Binche, kjer bo prvič na kolesu razkazoval mavrično majico svetovnega prvaka, 6. oktobra pa se bo poklonil še svojim nogometnim koreninam. Ogledal si bo tekmo med njegovim nekdanjim klubom Anderlechtom in angleškim klubom West Ham, ki se bosta pomerila v skupinskem delu evropske konferenčne lige, bržkone pa mu bo pripadla tudi čast prvega strela.

V družbi dolgoletne partnerke Oumi, ki bo v petek, 7. oktobra, postala gospa Evenepoel. Foto: Guliverimage

Dan pred dirko po Lombardiji: skok v zakonski stan

A tu se obveznosti novega svetovnega prvaka ne končajo. Dan pozneje, 7. oktobra, bo dolgoletni partnerici, manekenki Oumi, obljubil večno zvestobo. To je tudi razlog, zakaj ga na zadnji dirki sezone, dirki po Lombardiji (8. oktober), kjer bo nastopila večina glavnih akterjev letošnje kolesarske sezone, tudi Pogačar in Vingegaard, ki se po daljšem premoru ogreva na Dirki po Hrvaški, ne bomo videli.

Da mladi kolesar poroko jemlje resno, je pokazal tudi z izjavo na letališču ob prihodu s svetovnega prvenstva, kjer je na vprašanje, kaj bo njegov prvi korak, izjavil, da mora z mamo najprej na pomerjanje poročne obleke.

Preberite še: