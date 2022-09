Pogačarjeva zadnja napada

Moštvo UAE Emirates je za Giro dell'Emilio in Dirko po Lombardiji prihodnjo soboto kot kapetana pričakovano označilo Tadeja Pogačarja.

Zadnja preizkušnja spada v krog petih prestižnih spomenikov, ki jih je slovenski kolesar lani osvojil. Do tovrstnega dosežka bo skušal prikolesariti tudi letos, čeprav se zaveda, da bo konkurenca neizprosna, kar smo se lahko prepričali tudi na svetovnem prvenstvu.

Lani je Pogi s silovitim solonapadom pobegnil tekmecem in po Eddieju Merckxu postal naslednji, ki je v enem letu osvojil enodnevni klasiki Liege−Bastogne−Liege in Lombardijo ter sloviti Tour de France.

Rad bi še enkrat zmagal na Dirki po Lombardiji

V letošnjem letu je imel sanjsko prvo polovico, v kateri je nanizal štiri zmage. Najbolj prestižna je bila na Strade Bianche. Na Dirki po Franciji je nato osvojil drugo mesto, nato je zmagal na enodnevni klasiki za VN Montreala. Na svetovnem prvenstvu se mu ni izšlo po željah, zato pa bi rad zaključil v velikem slogu.

Foto: Reuters

"Lani sem prvič kolesaril ta italijanski dvojček in sem zelo užival. Osvojiti Lombardijo je bil popoln zaključek sezone. Motivirani smo, da se vrnemo tja in to ponovimo," je bila v sporočilu za javnost posredovana izjava našega šampiona, nato pa se je ves pogovor navezal na prvo preizkušnjo to soboto: "Giro dell'Emilia je težka dirka in zanimiva za gledalce. Po prihodu iz Avstralije sem se odpočil, zato bomo videli, kakšna bo forma to soboto. Veselim se že dirke in želim si, da bi se moja pripravljenost izboljšala za Lombardijo, ki bo zagotovo posebna dirka za konec kolesarskega koledarskega leta."

Mavrični Evenepoel na domačih tleh, v Italijo prihaja junak Toura Vingegaard

Na dirki Giro dell'Emilia bo imel Pogačar ob sebi pomoč naslednjih kolesarjev: Georgea Bennetta, Alessandra Covija, Davideja Formola, Marca Hirschija, Rafala Majko in Diega Ulissija. Verjetno lahko kar podobno sestavo pričakujemo tudi 8. oktobra na Dirki po Lombardiji.

Z Jonasom Vingegaardom se bosta prvič po Dirki po Franciji pomerila na Dirki po Lombardiji. Foto: Reuters

Aktualni svetovni prvak Remco Evenepoel bo svojo mavrično majico razkazoval 4. oktobra na domači belgijski dirki Binche−Chimay−Binche, zato pa se bo Pogi prihodnji konec tedna med drugim pomeril z letošnjim junakom Toura Jonasom Vingegaardom, ki te dni kolesari na Dirki po Hrvaški. Od aktivne športne poti se bosta takrat poslovila velikana tega športa Vincenzo Nibali in Alejandro Valverde.