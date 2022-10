Pogačarju ni uspelo, naslednik Primoža Rogliča je Enric Mas

Pred moško preizkušnjo so po Emilii dirkala dekleta, z 89,7 kilometra dolgo preizkušnjo pa je najbolje opravila domačinka Elisa Longo Borghini (Trek – Segafredo). Druga je bila Američanka Veronica Ewers (EF Education), tretja pa še ena Italijanka, Sofia Bertizzolo (AUE ADQ). Najboljša Slovenka na dirki je bila Urša Pintar (UAE ADQ) na 11. mestu, 12. je bila Urška Žigart (BikeExchange – Jayco). Slovenki sta za zmagovalko zaostali 33 in 39 sekund.

Tjaša Sušnik (BTC City Ljubljana Scott) je bila 41 (+ 1:49), njene klubske kolegice, Nika Bobnar (2:31), Erika Jesenko (2:51) in Ana Ahačič (4:27) pa 62., 71. in 108.

Giro dell'Emilia 2022, potek dirke: Cilj: Španec Enric Mas (Movistar) je zmagovalec dirke, Tadej Pogačar (UAE Emirates) je zasedel drugo mesto, Italijan Domenico Pozzovivo (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) pa tretje. Sempre favoloso il San Luca😍.



Ah comunque quel bimbo giunto terzo fece il proprio esordio all'Emilia nel 2005, anno in cui vinse un ormai cinquantunenne Gilberto Simoni.



📹 Rai Sport#GiroDellEmilia pic.twitter.com/E3Zc0RapeB — Leonardo (@Leonardo44447) October 1, 2022 Top 10 #girodellemilia pic.twitter.com/9HWPpNDXJy — País Do Ciclismo (@opaisdociclismo) October 1, 2022 2 km do cilja – Znova je napadel Enric Mas, Pogačar je zaostal za nekaj metrov, ob njem je Domenico Pozzovivo. 3 km do cilja – Trojica je ujela vodilna. Peterica se približuje zaključnemu vzponu. 5 km do cilja – V lov za Pogačarjem in Masom se je pognala trojica Uran, Pozzovivo in Valverde. Vozi 18 sekund za vodilnima. 7 km do cilja – Pogačar in Mas vozita 20 sekund pred zasledovalci, Rigobertom Uranom, Alejandrom Valverdejem, Domenicom Pozzovivom, Rubenom Fernandezom, Davidejem Formolom in Lorenzom Fortunatom. 🇮🇹#GirodellEmilia Pozzovivo, Urán y Valverde van a enlazar con Pogacar y Mas. Serán estos 5 los que se jueguen el triunfo en la subida final a San Luca. pic.twitter.com/Ajk3yOf9N6 — Ciclismo Internacional (@CiclismoInter) October 1, 2022 9 km do cilja – Pred vrhom je napadel Španec Enric Mas (Movistar), z njim se je odpeljal Tadej Pogačar (UAE Emirates). Vodilna dvojica ima nekaj deset metrov prednosti pred zasledovalci. 10 km do cilja – Pogačarjeva italijanska kolega pri UAE Emirates Diego Ulissi in Davide Formolo navijata hud tempo na čelu skupine favoritov, ki se še predzadnjič vzpenja na San Luco, mladi slovenski as je v odličnem položaju za napad na prestižno zmago. 20 km do cilja – Bega je konec, na čelu močno razredčene glavnine zdaj dirko nadzoruje ekipa UAE Emirates. UAE making the race really hard now! #GirodellEmilia pic.twitter.com/xMifHauw95 — Cycling_Eve (@CyclingEve) October 1, 2022 25 km do cilja – Po drugem vzponu do San Luce pred glavnino vztraja le še Goossens, ima pa vsega 19 sekund prednosti. Na čelu glavnine so kolesarji Pogačarjevega moštva UAE Emirates, tempo zdaj diktira Poljak Rafal Majka. 30 km do cilja – Kolesarji so v zaključku dirke, prvič so že opravili z vzponom do bazilike San Luca v Bologni (2 km, 9,8 %), še štirikrat se bodo morali. Vodi Goossens, ki se je otresel Boucharda, iz glavnine je skočil še Belgijec Jan Bakelants (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) in kmalu ujel Francoza. Dvojica vozi 40 sekund za vodilnim Belgijcem, pa le šest sekund pred glavnino. Kobe Goossens begins the climb of San Luca leading solo 💪 #GirodellEmilia pic.twitter.com/FNB1RCXccA — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) October 1, 2022 50 km do cilja – V vodstvu vztrajata Bouchard in Goossens, med vodilnima in glavnino pa je le še Pluimers, preostala dva ubežnika sta se predala. Glavnina zdaj vozi 2:15 za vodilnima. 70 km do cilja – Na vzponu na Medelano (7,8 km pri 6,7 % povprečnega naklona) je ubežna skupina razpadla, vodita Bouchard in Goossens, Pluimers je zaostal kakšnih 30 sekund, Guarnieri in Meens še pol minute več. Glavnina s Tadejem Pogačarjem pa je vrh dosegla dve minuti za vodilnima. 90 km do cilja – Kolesarji so opravili s prvim vzponom na dirki, Ca Bortolani, ubežna peterica pa ima malo manj kot tri minute prednosti pred glavnino. 190 km do cilja – Glavnini je pobegnila peterica kolesarjev, Belgijca Johan Meens (Bingoal Pauwels Sauces WB) in Kobe Goossens (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), pa Francoz Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën Team), Italijan Jacopo Guarnieri (Groupama - FDJ) ter Nizozemec Rick Pluimers (Jumbo-Visma). Start: Ob 11.20 se je 173 kolesarjev podalo na 198.7 kilometra dolgo traso. #GirodellEmilia we're back in action today in Italy 🇮🇹☀️ pic.twitter.com/B7SvLJFYZX — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) October 1, 2022

105. izvedba dirke Giro dell'Emilia se je začela v mestu Carpi, v pokrajini Modena v deželi Emilija - Romanja, in se bo 198,7 kilometra pozneje končala na vzponu pri zavetišču San Luca nad Bologno, kjer bodo kolesarji opravili več krogov. Karavana je startala ob 11.20, cilj pa naj bi dosegla okrog 16.15.

Na trasi so trije vzponi, na zadnjega, do svetišča San Luca nad Bologno, se bodo kolesarji povzpeli trikrat. S prvim vzponom, na Cà Bortolano, so kolesarji "plezali" že na 87. kilometru (5.5 km, 6.4-odstotni naklon), sledil je vzpon na Madelano na 127. kilometru (7,8 km, 6,7-odstotni naklon) in nato še trije kratki, a strmi klanci do svetišča San Luca (2 km, 9,8-odstotni povprečni naklon, največji pa celo do 18 odstotkov) v zadnjem delu trase.

Na dirki mrgoli zvezdniških imen, ki se pripravljajo na konec sezone, ki bo 8. oktobra v Lombardiji. Poleg Tadeja Pogačarja, ki ima v Italiji močno podporo v ekipi UAE, in Juliana Alaphilippa (Quick-Step Alpha Vinyl Team) na dirki nastopajo še Aleksander Vlasov (BORA-hansgrohe), Enric Mas (Movistar), drugi na zadnji Dirki po Španiji, David Gaudu (FDJ) in Adam Yates (Ineos Grenadiers), ki se bo v prihodnji sezoni pridružil Pogačarju in Janu Polancu v ekipi UAE.

Preberite še: