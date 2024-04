Kje bodo Ukrajinci letala F-16 skrili pred Rusi? To je odgovor.

Predstavnik za medije pri ukrajinskem vojaškem letalstvu Ilja Jevlaš je na nedavni novinarski konferenci povedal, da so ukrajinski piloti, ki se na letalih F-16 urijo na Danskem in v ZDA, v sklepni fazi usposabljanja. Piloti na Danskem in v ZDA tako že vadijo napade na majhne tarče, piše ukrajinski medij UNN.

Še dve skupini ukrajinskih pilotov sta v Veliki Britaniji in Franciji

Tudi Veliki Britaniji je še skupina ukrajinskih pilotov, ki se uri za upravljanje F-16. Ta obiskuje tečaje angleškega jezika. Že drugi mediji so prej poročali, da nekateri ukrajinski piloti ne obvladajo angleščine, kar je seveda nujna veščina za usposabljanje z letali F-16.

Obstaja še ena skupina ukrajinskih pilotov, ki je že opravila tečaj angleščine. Ti piloti se zdaj v Franciji usposabljajo na lahkih letalih, da povečajo število ur letenja in obvladajo sistem krmiljenja. To je prehodna stopnja, preden se preselijo na resnejše lovsko letalo in tam pridobijo dragocene izkušnje, ki jih bodo nato izpilili na F-16, je pojasnil Jevlaš.

Bodo prvi ukrajinski F-16 poleteli proti Rusom že letos poleti?

New York Times je poročal, da bo do letošnjega poletja 12 ukrajinskih pilotov pripravljenih za letenje F-16 po desetih mesecih usposabljanja na Danskem, v Veliki Britaniji in ZDA. Vendar bo do vrnitve pilotov v Ukrajino dobavljenih le šest letal F-16 od obljubljenih 45.

Ilja Jevlaš o tem, kje bodo namestili letala F-16:

The Air Force told how they will store F-16 fighters to prevent them from being hit by Russia.



"These are enormous funds if we are talking about digging underground, storage facilities, bunkers. This also takes time. Therefore, we are now developing other methods of how to place… pic.twitter.com/4O3BU1EHnP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 29, 2024

Ukrajina se že pripravlja na sprejem teh letal. Seveda je velik izziv za Ukrajince, kako tako dragocena letala skriti, da jih ruska vojska ne bi mogla najti in uničiti že na tleh. Med drugim so se pojavile zamisli o gradnji podzemnih bunkerjev.

Razpršena in skrita, tako da jih bodo Rusi težko našli

A Jevlaš je v današnji izjavi povedal, da je za gradnjo podzemnih bunkerjev potrebnega veliko denarja in časa. Zato zdaj razvijajo druge metode, kako in kam umestiti letala F-16. Verjetno letala ne bodo na enem kraju, ampak razpršena, pri čemer bodo uporabljena takšna vrsta letališč in vzletno-pristajalnih stez, da jih bo sovražnik težko našel.