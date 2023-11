Slab dan za nekatere Slovence, ki prisegajo na to hrvaško letovišče

Na območju Medulina v hrvaški Istri so začeli rušiti nezakonito zgrajene objekte, so danes sporočili iz tamkajšnje občine. Lastniki so po prejemu odločbe državnega inšpektorata objekte začeli rušiti sami. Med lastniki nepremičnin, ki bodo porušene, so tudi Slovenci.

Potem ko so strokovne službe občine Medulin za nekatere objekte ugotovile, da niso zakoniti, je stanje na terenu preverilo še tamkajšnje komunalno redarstvo. Občina je črne gradnje prijavila hrvaškemu državnemu inšpektoratu, to pa je izdalo odločbo o odstranitvi za šest objektov.

Iz občine Medulin so danes sporočili, da je začetek rušenja črnih gradenj rezultat njihovih dolgoletnih naporov in sodelovanja z državnim inšpektoratom. "Veseli nas, da je občina Medulin končno prišla na vrsto in naš boj z nezakonito gradnjo ni bil zaman," so še zapisali.

Pri tem so dodali, da pričakujejo nadaljnja rušenja nezakonito zgrajenih objektov na njihovem območju, in napovedali, da bodo še naprej prijavljali črne gradnje.

Istrska županija na problem črnih gradenj že dlje časa opozarja na spletni strani, namenjeni ustavitvi teh gradenj. V pobudi sodeluje že več kot 20 mest in občin iz hrvaške Istre.

V hrvaški Istri je po nekaterih ocenah 50 tisoč nezakonitih gradenj

Največ prijav za nezakonito gradnjo v istrski županiji se nanaša na obalno območje občin Marčana, Ližnjan, Medulin in mest Pulj, Vodnjan, Rovinj, Umag in Poreč.

Med lastniki črnih gradenj so tako Hrvati kot tujci, med njimi Slovenci, Nemci, Avstrijci, Italijani. Koliko črnih gradenj pripada Slovencem, ni znano, ker državni inšpektorat ne vodi evidence glede na narodnost.

Gradbena inšpekcija je letos na območju celotne države sicer opravila 3.700 inšpekcijskih nadzorov. Inšpektorji so izdali 457 denarnih kazni v skupni višini 3,28 milijona evrov. Zaradi nezakonite gradnje na zaščitenih območjih so vložili tudi 49 kazenskih ovadb.

Od aprila 2019 do junija letos so gradbeni inšpektorji po podatkih državnega inšpektorata opravili več kot 32 tisoč nadzorov in začeli več kot sedem tisoč postopkov rušenja. Skupno so doslej izdali za okoli osem milijonov evrov kazni lastnikom oz. vlagateljem, ki črnih gradenj niso porušili sami, kot zahteva zakon.