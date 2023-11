Na hrvaški obali črne gradnje rušijo kot po tekočem traku

Na Hrvaškem nadaljujejo boj zoper nezakonito gradnjo. Nezakonito zgrajene objekte tako po poletnem premoru vnovič rušijo na dalmatinskem otoku Čiovo, sledilo bo rušenje črnih gradenj v vasi Vinišće pri Trogirju in na otoku Brač. Letos so pri sosedih skupno porušili 313 nezakonito zgrajenih objektov, kažejo podatki hrvaškega državnega inšpektorata.

Na otoku Čiovo na območju občine Okrug trenutno rušijo 11 nezakonito zgrajenih hiš. Državni inšpektorat je rušenje črnih gradenj v tej občini začel že v začetku junija, med turistično sezono pa ga je prekinil.

"Po naši evidenci je na območju občine Okrug 38 nezakonito zgrajenih objektov, vse njihove lastnike pa smo pred gradnjo opozorili na nezakonitost," je v četrtek za hrvaško tiskovno agencijo Hina dejal župan občine Ivica Radić.

Gradbena inšpekcija je po poročanju Hrvatskega radia hrvaške javne radiotelevizije HRT letos na območju celotne države opravila 3.700 inšpekcijskih nadzorov. Inšpektorji so izdali 457 denarnih kazni v skupni višini 3,28 milijona evrov. Zaradi nezakonite gradnje na zaščitenih območjih so vložili tudi 49 kazenskih ovadb.

Od aprila 2019 do junija letos so gradbeni inšpektorji po podatkih državnega inšpektorata opravili več kot 32 tisoč nadzorov in začeli več kot sedem tisoč postopkov rušenja. Skupno so doslej izdali za okoli osem milijonov evrov kazni lastnikom oz. vlagateljem, ki črnih gradenj niso porušili sami, kot zahteva zakon.