Dva dni po izgubljenih volitvah mora rušiti črni gradnji

Gradbena inšpekcija je odhajajočemu črnogorskemu predsedniku Milu Đukanoviću v torek naložila, da poruši svoja nezakonito zgrajena objekta v Nikšiću. To odločitev so inšpektorji sprejeli le dva dni po tem, ko je politični veteran Đukanović izgubil v drugem krogu predsedniških volitev proti kandidatu Gibanja Evropa (PES) Jakovu Milatoviću.

Urbanistično-gradbena inšpekcija je odločila, da mora Đukanović v 20 dneh porušiti dva objekta v svojem rojstnem kraju, ki merita 170 in 89 kvadratnih metrov, ker da nista v skladu z veljavnim prostorskim načrtom občine Nikšić, poroča črnogorski časnik Vijesti.

Odločitev inšpekcije je javnosti razkrilo Demokrščansko gibanje, ki sta ga lani ustanovila nekdanji črnogorski premier Zdravko Krivokapić in nekdanji direktor agencije za nacionalno varnost Dejan Vukšić.

"Državljani lahko zdaj jasno vidijo, kdo je kršil zakon"

"Državljani, vključno s 40 odstotki, ki so glasovali za predsedniškega kandidata Mila Đukanovića, lahko zdaj, če še niso, jasno vidijo, kdo je kršil zakon, kako je to storil in, kar je najpomembnejše, koliko je Milo Đukanović spoštoval črnogorske ustanove," so sporočili v izjavi za javnost.

Demokrščansko gibanje je podprlo predsedniško kandidaturo Milatovića, ta je bil med drugim tudi gospodarski minister v Krivokapićevi vladi.

Milatović je v drugem krogu predsedniških volitev po še neuradnih rezultatih prejel 58,9 odstotka glasov, Đukanović pa 41,1 odstotka.