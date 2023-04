Črnogorci volijo novega predsednika države

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Črni gori so se z odprtjem volišč ob 7. uri začele volitve, na katerih nekaj več kot 542.000 Črnogorcev izbira novega predsednika države. V današnji drugi krog volitev sta se uvrstila sedanji predsednik, politični veteran Milo Đukanović in politični novinec Jakov Milatović, ki ga podpira prosrbska vladna koalicija.

Volišča bodo odprta do 20. ure, prvi neuradni izidi pa naj bi bili znani uro kasneje.

Đukanovič na oblasti že 33 let

Đukanović, ki se kot kandidat svoje Demokratske stranke socialistov (DPS) poteguje za tretji petletni predsedniški mandat, potem ko je bil od uvedbe večstrankarskega sistema leta 1991 tudi sedemkrat premier, je v Črni gori z manjšimi premori na oblasti že 33 let.

Med sedmimi kandidati je Đukanović v prvem krogu predsedniških volitev 19. marca prejel 35,2 odstotka glasov, njegov tekmec Milatović iz zunajparlamentarnega Gibanja Evropa zdaj pa se je z 29,2 odstotka glasov uvrstil na drugo mesto.

Oba sta izrazito proevropsko usmerjena, po mnenju poznavalcev pa je v drugem krogu favorit Milatović, bivši gospodarski minister v vladi Zdravka Krivokapića. Računa lahko namreč tudi na glasove podpornikov prosrbskih vladnih strank, ki so na oblasti od leta 2020, ko je DPS po več desetletjih na oblasti po volitvah pristala v opoziciji in kasneje izgubila tudi na lokalnih volitvah. Za razliko od Đukanovića je blizu tudi Srbski pravoslavni cerkvi.

Zato je pred drugim krogom Đukanović v kampanji posebno pozornost namenil njemu tradicionalno naklonjenim narodnim manjšinam in diaspori, ki šteje 150.000 ljudi, še posebej v Zahodni Evropi.

Izid volitev je pomemben tudi za njegovo stranko

Današnji izid pa ne bo pomemben samo za Đukanovića, ki mu lahko prinese politično upokojitev, temveč tudi za njegovo stranko, ki v primeru njegovega poraza lahko le težko pričakuje vrnitev na oblast na parlamentarnih volitvah, razpisanih za 11. junij.

Današnje predsedniške volitve so četrte od razglasitve neodvisnosti Črne gore leta 2006. Spremljajo jih opazovalci Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), Sveta Evrope in Evropskega parlamenta, pa tudi črnogorske nevladne organizacije.