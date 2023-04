Tesen spopad ob Črnem morju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Bolgariji so imeli v zadnjih dveh letih štiri parlamentarne volitve, od tega tri predčasne. Tudi nedeljske volitve, ki so torej že pete volitve v zadnjih dveh letih, so predčasne.

V nedeljo bodo poleg Fincev in Črnogorcev odšli na volišča tudi Bolgari. Tudi v balkanski državi ob Črnem morju je izid volitev težko napovedati, saj javnomnenjske ankete kažejo zelo tesno tekmo med stranko Gerb Bojka Borisova in predvolilno koalicijo dveh strank – Nadaljujemo spremembe in Demokratično Bolgarijo.

Po javnomnenjski anketi, ki jo je pred dnevi objavil bolgarski medij Sofia Globe, bo stranka Gerb dobila 22,3 odstotka, koalicija Nadaljujemo spremembe in Demokratična Bolgarija pa 23,7 odstotka.

Po napovedih se bo v bolgarski parlament prebilo pet strank: Gerb, Nadaljujemo spremembe in Demokratična Bolgarija, Gibanje za pravice in svoboščine, skrajno desni Preporod in Bolgarska socialistična stranka.

Pete volitve v zadnjih dveh letih

To so sicer že pete bolgarske parlamentarne volitve v zadnjih dveh letih. Po predčasnih volitvah oktobra lani stranke v 240-članskem parlamentu niso mogle sestaviti vlade. Bolgarsko vlado kot vršilec dolžnosti predsednika vlade od lanskega avgusta vodi Galab Donev.

V trenutnem sklicu parlamenta ima največ sedežev koalicija Nadaljujemo spremembe in Demokratična Bolgarija, in sicer 73. Med voditelji koalicije je tudi nekdanji bolgarski premier Kiril Petkov. Stranka Gerb Bojka Borisova ima skupaj z Zvezo demokratičnih sil 67 sedežev. Gibanje za pravice in svoboščine, ki zastopa turško manjšino, pa ima 36 sedežev.