Začelo se je: v hrvaški Istri rušijo nezakonite gradnje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po podatkih javne ustanove Natura Histrica je na območju hrvaške Istre okoli 50 tisoč nezakonito zgrajenih objektov. Od aprila 2019 so izdali za 1,4 milijona evrov kazni zaradi nezakonite gradnje, odstranili pa so skupno 130 objektov.

Po podatkih javne ustanove Natura Histrica je na območju hrvaške Istre okoli 50 tisoč nezakonito zgrajenih objektov. Od aprila 2019 so izdali za 1,4 milijona evrov kazni zaradi nezakonite gradnje, odstranili pa so skupno 130 objektov. Foto: Getty Images

V hrvaški Istri so danes začeli rušiti nezakonito zgrajene objekte, poroča portal puljskega časnika Glas Istre. Glavni državni inšpektor Andrija Mikulić je že prej napovedal, da jih bodo za začetek porušili 14, tri v Umagu, pet v Rovinju in šest v Ližnjanu, danes pa je sporočil, da so nekatere začeli odstranjevati že lastniki sami.