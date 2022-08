Redko dejanje v Indiji: porušili dve nezakonito zgrajeni stolpnici #video

Indija je danes porušila dve stanovanjski stolpnici v mestu Noida v bližini prestolnice New Delhi. Rušenje 100-metrskih "dvojčkov" je redek primer, da oblasti v Indiji ostro ukrepajo proti skorumpiranim gradbenim podjetjem in uradnikom, ki pogosto obidejo številne gradbene, urbanistične in okoljske predpise ter običajno ostanejo nekaznovani.

Following the orders of the apex court, today the Supertech twin towers located in Sector 93A in Noida were demolished after ensuring stringent safety protocols. #TwinTowers pic.twitter.com/4N8Ujz96XT — Pankaj Singh (@PankajSinghBJP) August 28, 2022

Po poročanju lokalnih medijev sta bili nadzorovani imploziji s kar 3.700 kilogrami eksploziva največje rušenje v Indiji doslej. Pred eksplozijo so oblasti evakuirale na tisoče ljudi, tudi iz sosednjih stolpnic, od katerih naj bi bila najbližja oddaljena le devet metrov. Policija pa je zaprla prometno hitro cesto, kjer so se v soboto ustavljali vozniki, da bi naredili še zadnji selfi s stolpnicami v ozadju.

V eksploziji nastalo 80 tisoč ton ruševin

O morebitni škodi na bližnjih stavbah niso poročali, lokalni uradnik pa je novinarjem povedal, da je operacija potekala "večinoma po načrtih". V eksploziji je nastalo 80 tisoč ton ruševin, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V 32 nadstropjih stolpnice Apex in 29 nadstropjih stolpnice Ceyane, v katerih je skupaj skoraj 1.000 stanovanj, v devetih letih pravnih sporov sicer ni živel nihče. Spor glede stolpnic je prispel vse do indijskega vrhovnega sodišča, ki je lani razsodilo, da stavbi kršita varnostne predpise in da so se gradbene firme dogovarjale s koruptivnimi organi.

Indija doživela gradbeni razcvet

Indija je v zadnjih dveh desetletjih doživela gradbeni razcvet, ki je botroval tudi korupciji, v katero so vpleteni politiki, birokrati in vplivna gradbena podjetja. Podjetniki pogosto obidejo številne gradbene, urbanistične in okoljske predpise ter običajno ostanejo nekaznovani.

Predmestja velikih mest so posledično postala pasti za kupce, ki vlagajo v projekte, ki nato niso nikoli dokončani, ali pa se zapletejo v različne pravne sage.