Po 22 letih in več kot 100 zaslišanjih zmagal v pravni bitki za 0,24 evra

Tungnath Čaturvedi je za BBC povedal, da se je udeležil več kot 100 zaslišanj v zvezi s primerom, ob tem pa dejal: "Ne morem določiti cene energije in časa, ki sem ju izgubil v boju s tem primerom."

🇮🇳💰22 years ago, Tungnath Chaturvedi was overcharged Rs 20 (25 cents) while travelling by train from Mathura to Moradabad. The conductor refused to give the money back. pic.twitter.com/wuQIK5CfpS