Afera seks za službo: "S takimi napadi hočejo vzbuditi strah"

"Obžalujem, da postopek sploh poteka, medtem ko se postopki zoper Zorana Jankovića vlečejo že deset let, sodišče in tožilstvo pa se raje ukvarjata s to banalno zadevo," kazenski pregon zoper pooblaščenca za posredovanje informacij javnega značaja na vrhovnem tožilstvu Aleksandra Lenarda komentira novinar Anže Voh Boštic, ki je pred tremi leti javno objavil kazenske ovadbe zoper ljubljanskega župana v zadevi farmacevtka.

Včeraj je kot priča pred preiskovalnega sodnika stopil novinar in urednik spletnega portala Pod Črto Anže Voh Boštic, ki mu je pred tremi leti prek pooblaščenca za posredovanje informacij javnega značaja na vrhovnem tožilstvu Aleksandra Lenarda uspelo pridobiti vse kazenske ovadbe zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki jih je vložil Nacionalni preiskovalni urad.

V eni od njih je tožilstvo je trdilo, da je Janković za ureditev službe od farmacevtke zahteval in tudi dobil spolne usluge, a je preiskovalna sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani ugodila predlogu Jankovićevega zagovornika za izločitev vseh listin iz spisa ter odredila uničenje zvočnih prisluhov, saj je od izvedbe preiskovalnih ukrepov do obtožnice preteklo več kot dve leti.

"Iščejo zadeve, na podlagi katerih bi ga lahko sodno preganjali"

"Tožilstvo zdaj obtožuje Lenarda, da je zlorabil osebne podatke s tem, ko mi je posredoval ovadbe proti Jankoviću. In kolikor sem iz sodnikovih vprašanj razbral, naj bi midva celo zasebno sodelovala v neki zaroti, da naj bi te informacije prišle v javnost. To seveda ni res," pojasnjuje Voh Boštic.

Kot nam je povedal, je bil postopek pridobivanja ovadb skladen z zakonskimi predpisi. "Z uradnim zaprosilom po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja mi je Lenard posredoval anonimizirane dokumente," dodaja.

"S tem vzbujajo strah pri ljudeh, ki odločajo o dostopu do informacij javnega značaja. To je jasno," pravi Anže Voh Boštic. Foto: Planet TV

Novinar in urednik portala Pod Črto, kjer so javno objavili ovadbe, sicer dodaja, da težavo v tem postopku, kar je včeraj tudi poudaril na sodišču, predstavlja to, da je Lenard morda nekaj osebnih podatkov v ovadbah pozabil oziroma spregledal zabrisati. "Ampak dejstvo je, da so te ovadbe obsegale približno od 150 do 200 strani. Če zaprosiš katerokoli državno institucijo za dokumente v tako velikem obsegu, se skoraj vedno zgodi, da kak osebni podatek pozabijo zabrisati," še med drugim poudarja Voh Boštic.

In ravno zaradi tega je tožilstvo zdaj sprožilo kazenski postopek zoper Lenarda, ki je na vrhovnem tožilstvu pristojen za vodenje postopka o dostopu do informacij javnega značaja. "Rekel bi, da gre bolj za nekakšen napad nanj. Iščejo zadeve, na podlagi katerih bi ga lahko sodno preganjali," poudarja Voh Boštic. Sodni pregon zoper Lenarda pa meče slabo luč na pregledno delovanje državnih ustanov, še meni.

Negativen učinek tudi na delo novinarjev

"S tem vzbujajo strah pri ljudeh, ki odločajo o dostopu do informacij javnega značaja. Če bo vsak od njih mislil, da se bo ob storjeni napaki, kot je recimo neprekrivanje osebnih podatkov, znašel v kazenskem pregonu, bo to seveda lahko imelo negativen učinek na preglednost delovanja države, delovanja novinarjev in obveščanja javnosti. To je jasno," še med drugim poudarja Voh Boštic.

Primer ravno tako osvetljuje problematiko v novinarskem poklicu. Novinarji bi tako lahko dolgoročno ostali brez uradnih informacij, saj bi jim te lahko zakrivali. "Dodal bi le, da sem žalosten, da takšen postopek sploh poteka, medtem ko se postopki proti Jankoviću vlečejo že deset let, sodišče in tožilstvo pa se raje ukvarjata s to banalno zadevo. Obžalujem, da smo sploh prišli do tega položaja," za konec še sklene novinar Anže Voh Boštic.