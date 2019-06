Janković: Dokazal bom svojo nedolžnost

Da bo tožilstvo v teh dneh vložilo obtožnico zaradi domnevno spornega posla nakupa prostorov za hladilno strojnico v Stožicah, smo pisali včeraj v članku Nova obtožnica za Jankovića in druščino: tokrat zaradi nakupa prostorov v Stožicah.

"Gre za še enega v vrsti sodnih postopkov, ki nimajo podlage," nam je v odzivu dejal odvetnik ljubljanskega župana Zorana Jankovića Janez Koščak iz odvetniške pisarne Čeferin, ki pa podrobneje ni hotel pojasniti, kaj točno v obtožnici ne drži. "To bomo razčiščevali na sodišču, če zadeva pride do tja."

Tudi župan sam na naša včeraj poslana vprašanja o vsebini obtožnice ni odgovoril. Sporočil nam je, da "o tem" ne ve nič in da je prepričan, da bo na sodišču dokazal svojo nedolžnost.

Sklop Stožice: menjava sodnice zamaknila začetek sojenja

Grep in ljubljanska občina naj bi za financiranje gradnje javnega dela Stožic sprejemala sumljive odločitve, ki so po mnenju tožilstva kazniva dejanja. Foto: STA Omenjeni posel je eden od treh trenutno odprtih kazenskih postopkov zoper ljubljanskega župana.

Ta se na sodišču že zagovarja zaradi drugih domnevno spornih poslov, povezanih s financiranjem gradnje javnega dela športnega parka Stožice.

V tako imenovani zadevi Stožice tožilstvo devetim fizičnim osebam očita več kaznivih dejanj, med drugim zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, goljufijo v škodo EU, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in ponareditev ali uničenje poslovnih listin.

Jankoviću med drugim očita podpis po mnenju tožilstva sporne pogodbe v višini 1,8 milijona evrov za domnevno fiktiven najem parkirišč v Stožicah. S to potezo je Grep postal kreditno sposobno podjetje in je pri NLB leta 2010 lahko najel več kot 50 milijonov evrov posojila. Občina pa je na ta račun dobila 9,4 milijona evrov iz proračuna in evropskih sredstev, pri čemer naj bi zahtevku za izplačilo sofinanciranja, naslovljenemu na ministrstvo za šport, priložila ponarejeno situacijo družbe Grep.

Septembra lani je obtožnica v tej zadevi postala pravnomočna, a še pred izvedbo predobravnavnega naroka, na katerem bi se obtoženi izrekli o krivdi, je obramba zahtevala izločitev sodnice Špele Koleta ter jo zamenjalo z drugo sodnico (njeno ime še ni znano). Kdaj bo nova sodnica začela obravnave, še ni znano. "Datum naroka še ni določen, je pa pričakovati, da bo narok razpisan najprej jeseni letos oziroma je to odvisno od dinamike reševanja zadev, ki so bile sodniku predhodno dodeljene," so nam pojasnili na ljubljanskem okrožnem sodišču. Tudi Koščak zaradi obsežnosti zadeve ne pričakuje, da bi se postopek nadaljeval pred jesenjo.

Tožilka specializiranega tožilstva Blanka Žgajnar, ki je vodila zadevo Farmacevtka, je zamudila dveletni rok za vložitev zahteve za preiskavo, zato je sodišče pred dvema letoma odredilo uničenje dokazov. S pritožbami na višje in vrhovno sodišče je tožilska sicer poskušala to preprečiti, a neuspešno. Foto: STA

Zadeva Gratel pri višjih sodnikih

Drugi odprti postopek pa je zadeva Gratel, v kateri je sodišče marca letos izdalo oprostilno sodbo, a se je tožilstvo pritožilo. Tožilstvo Jankoviću očita nepravilnosti v zvezi z donacijo gradbenega podjetja Gratel. To je pred več kot desetimi leti v Ljubljani za telekomunikacijsko družbo T2 gradilo optično omrežje in takrat Ljubljanskemu gradu plačalo 500 tisoč evrov donacije zaradi škode, ki naj bi jo občini povzročilo z gradnjo. Tožilstvo pa meni, da je šlo za podkupnino, da je družba lahko nadaljevala delo, potem ko jim je občina preklicala dovoljenje za delo. Mestna inšpekcija postopka, s katerim je ugotovila, da dovoljenje ni veljavno, po oceni tožilke ni vodila na lastno pobudo, temveč na pobudo župana, ki naj bi s tem pritiskal na Gratel.

Tožilka Blanka Žgajnar podrobnosti pritožbe ne izda. "Pritožba je bila vložena zaradi zmotno ugotovljenega dejanskega stanja," so skopi s pojasnili na tožilstvu, kjer zdaj čakajo odločitev višjega sodišča. A tudi tu Koščak v kratkem ne pričakuje odločitve. Spis namreč, tako pravi, obsega več kot tisoč strani.

En poraz in en avtogol tožilstva

V zadnjem desetletju je specializirano tožilstvo zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića sprožilo vrsto postopkov, mestno hišo so večkrat obiskali kriminalisti, ki so preiskovali posle iz časov njegovega vodenja Mercatorja in nato dolgoletnega županovanja v prestolnici.

Ljubljanski župan je vse očitke v javnosti zavračal in do zdaj iz dveh zadev, ki sta prišli na sodišče, že izšel kot zmagovalec.

Sojenje v zadevi Niš , ki je zadevalo domnevno protipravno pridobljeno premoženjsko korist pri nakupu Mercatorjevega zemljišča v Nišu v Srbiji, se je končalo z oprostilno sodbo.

, ki je zadevalo domnevno protipravno pridobljeno premoženjsko korist pri nakupu Mercatorjevega zemljišča v Nišu v Srbiji, se je končalo z oprostilno sodbo. Zadeva Farmacevtka, v kateri je tožilstvo županu očitalo, da naj bi redno zaposlitev farmacevtke pogojeval s spolnimi uslugami, je po uničenju ključnih dokazov zaradi tožilske napake padla že pred začetkom sojenja.

Preiskujejo tudi 13 let star posel

Trinajst let po odhodu iz Mercatorja Zorana Jankovića še vedno preganjajo posli iz tistega časa. Oktobra lani je sodišče končalo preiskavo domnevne utaje davkov pri prodaji delnic Mercatorja. Zdaj je na potezi tožilstvo, ki se mora odločiti o vložitvi obtožnice. Foto: STA Tožilstvo pa ima na mizi še dve zadevi, v katerih je udeležen Janković in je preiskava končana, zdaj pa se morajo odločiti, ali bodo vložili obtožnico ali ne.

Prva je vezana na sanacijo gramozne jame v Stožicah. Tožilstvo Jankoviću očita, da naj bi izrabil svoj položaj, da bi družbi Grep pridobil veliko premoženjsko korist, ko je potrdil obračun izvedenih del družbe Grep glede sanacije gramozne jame po sistemu "na ključ". Konec marca so prejeli spis po končani sodni preiskavi, zdaj pa se odločajo, ali bodo vložili obtožnico ali ne.

Druga zadeva pa je že 13 let stara zadeva Mercator. Janković naj ne bi prijavil 700 tisoč evrov dobička pri prodaji delnic Mercatorja leta 2006, s čimer naj bi utajil več kot sto tisoč evrov davka. Pri tem naj bi mu pomagal sin Damijan Janković, zato naj bi ovadili tudi njega. Na tožilstvu so nam pojasnili, da je bila oktobra 2018 sodna preiskava končana. Vse od tedaj pa niso sprejeli odločitve, ali bodo vložili obtožnico ali ne.

Padli tudi dokazi v zadevi KPL?

Janković naj bi od javnega podjetja Vo-Ka zahteval, da prilagodijo vsebino razpisa, da se je lahko nanj prijavil tudi KPL, ki sicer pogojev ni izpolnjeval. Tožilstvo poteka oziroma napredka postopka ne komentira. Foto: Ana Kovač Janković na svoji spletni strani navaja tudi štiri predkazenske postopke, v katerih so ga kriminalisti NPU zaslišali, a vsaj do zdaj tožilstvo ni vložilo zahteve za sodno preiskavo. Prav mogoče je, da so na tožilstvu, kjer pravijo le, da "podatkov o morebitnih predkazenskih postopkih, ki so v teku, ne dajemo", katero od zadev že odpisali.

Med drugim je v senci zadeve Farmacevtka poniknila druga zadeva KPL, vezana na iste dokaze. Kot so v preteklosti poročali v oddaji 24 ur na Pop TV, je sicer v tej zadevi tožilstvo ugotovilo, da naj bi Janković sprejel podkupnino od Ranka Mimovića, takratnega šefa ljubljanskega komunalnega podjetja. Od vsakega posla, ki ga je občina KPL plačala vnaprej, naj bi dobil deset odstotkov (od 50 do 100 tisoč evrov), po gotovino naj bi hodil njegov sin in soovadeni Jure Janković. Z uničenjem dokazov v zadevi Farmacevtka so na tožilstvu izgubili tudi ključen ali vsaj pomemben dokaz v tej zadevi.

Dva od predkazenskih postopkov se namreč nanašata na posle javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija, in sicer razpis za dela v Rakovi jelši in prenovo Slovenske ceste. Janković je po informacijah novinarjev 24 ur na Pop TV osumljen nezakonitega posredovanja pri razpisnih pogojih za dela na vodovodu podjetja Vodovod in kanalizacija. Zahteval naj bi spremembe razpisa, da se je lahko nanj prijavil tudi KPL, ki sicer pogojev ni izpolnjeval.

Še en predkazenski postopek se nanaša na menjavo zemljišč. Janković je bil v zvezi s tem julija 2014 zaslišan na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU). V četrtem postopku, kjer mu preiskovalci očitajo, da je zahteval pogajanja za izbiro izvajalca pri javnem naročilu Javnega holdinga Ljubljana, pa je bil zaslišan decembra 2016.