Družina Vitoslava Türka je morala plačati 12.750 evrov za uzurpacijo prostora in 40 tisoč evrov komunalnega prispevka.

Prestižna vila z bazenom družine Vitoslava Türka na Parecagu ni več črna gradnja, ampak je legalizirana kot objekt daljšega obstoja, je danes poročala Televizija Slovenija. To je omogočil novi gradbeni zakon, ki se je začel uporabljati 1. junija 2022.

Türkovi so morali plačati 12.750 evrov za uzurpacijo prostora in 40 tisoč evrov komunalnega prispevka, navaja TV Slovenija.

Zakon v 146. členu določa, da lahko investitor, lastnik ali imetnik stavbne pravice za objekte, izvedene brez gradbenega dovoljenja ali v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem, ki od 1. januarja 2005 obstajajo v bistveno enakem obsegu in z bistveno enako namembnostjo, zahteva izdajo dovoljenja za objekt daljšega obstoja.

Načelnik Upravne enote Koper Bojan Žiberna je za televizijo povedal, da je bilo s priloženo dokumentacijo dokazano, da je takšen objekt v enakem obsegu in enake namembnosti pred letom 2005 tudi obstajal.

Rušitev vile bi po navedbah televizije zdaj lahko zahtevali le občina ali država, če bi tam gradili cesto ali kanalizacijo, ogroziti pa da je ne more niti ustavno sodišče.

Türkovi so za drugi objekt na posesti decembra lani dali vlogo za legalizacijo, v kateri dokazujejo, da je tudi del te hiše stal pred letom 2005, del pa da so zgolj nadgradili leto kasneje, je poročala televizija.

Postopki po 146. členu gradbenega zakona so začasno ustavljeni, potem ko je ustavno sodišče v postopku za oceno ustavnosti, ki jo je zahteval državni svet, decembra lani izvajanje tega člena zadržalo do svoje končne odločitve. Do takrat tudi niso dopustne izvršbe inšpekcijskih ukrepov.