Slovenski črnograditeljski raj v Istri: padlo naj bi na milijone glob

Župan Umaga Vili Bassanese je v torek opozoril na veliko uzurpacijo obale, ki so jo zakrivili črnograditelji, med katerimi naj bi bili predvsem Slovenci. Ti so si z nepremičninami tik ob obali prilastili plaže, marsikdo je plažo betoniral in s tem domačinom in turistom onemogočil dostop do morja. Bassanese je za Dnevnik.hr povedal, da rešitev vidi v rušitvi črnih gradenj, namesto katerih bi ob morju uredili sprehajalne poti, obregnil pa se je tudi ob neučinkovitost republiških inšpektorjev iz Zagreba.

Na republiškem gradbenem inšpektoratu v Zagrebu so očitke župana Umaga zavrnili. Za slovenski časnik Dnevnik so zatrdili, da v boju proti črnim gradnjam dosledno izvajajo inšpekcijske nadzore, da bi ubranili prostor pred betonizacijo in uzurpacijo.

To so podkrepili s podatki, da so od ustanovitve državnega inšpektorata 1. aprila 2019 na območju Istrske županije opravili skupno 2.752 inšpekcijskih nadzorov. Pri tem so po navedbah Dnevnika odkrili kar 1.329 kršitev predpisov s področja gradnje, zaradi katerih so uvedli tudi toliko inšpekcijskih postopkov. Nadalje so izdali 1.216 odločb o odstranitvi črnih gradenj, vložili so 49 kazenskih ovadb zaradi črne gradnje na zavarovanih območjih ali poškodovanja uradnih označb in 131 obdolžilnih predlogov na pristojna sodišča.

Župan Umaga Vili Bassanese je republiški gradbeni inšpektorat obtožil, da naredi premalo v boju proti črnim gradnjam. Foto: občina Umag

Kar zadeva globe, so teh izdali kar 707, in sicer v skupni vrednosti več kot pet milijonov evrov. Skupaj so doslej odstranili 277 nezakonito zgrajenih objektov.

Parcele se prodajajo tudi po desetkrat višji ceni od realne

Na umaški občini so pred dnevi opozorili, da se zaradi izjemno visokih dobičkov posameznikov parcele, ki so zaradi omejitev gradnje realno vredne od dva do tri evre na kvadratni meter, kot vikend parcele v praksi prodajajo po ceni od 30 do 50 evrov na kvadratni meter. Posledica je nastanek "istrskih favel" z več tisoč prebivalci, opozarjajo in dodajajo, da se ta "tiha okupacija" dogaja pred očmi politike in pristojnih inšpekcijskih služb, ki pa ne naredijo ničesar.

"Da je absurd še večji, je ta nezakonita okupacija delo predvsem tujcev, med katerimi je največ državljanov Slovenije, pomagajo pa jim 'domači domoljubi'. Takšne agresivnosti tujih državljanov pri uničevanju Istre nismo zabeležili niti v času vojne," so zapisali.