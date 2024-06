"Moje skladbe je poslušala Neisha in bila nad njimi navdušena. Verjetno si predstavljate, kakšna je trema, ko te posluša taka glasbena strokovnjakinja," je v pogovoru za Siol.net povedal mladi pevec Matej Lebič iz Trbovelj, ki ga glasba spremlja že od malih nog. Lani je diplomiral in postal profesor glasbe, poleg tega pa tudi igra harmoniko, klarinet in klavir.

Trboveljčan Matej Lebič se ne ukvarja le z glasbo, ki je njegova prva izbira, ampak je tudi študent podiplomskega magistrskega študija, poleg tega pa v prostem času zelo rad potuje in odkriva nove kraje ter je ljubitelj raznolike kulinarike.

V pogovoru za Siol.net je mladi pevec med drugim spregovoril o svojem glasbenem ustvarjanju in svoji najnovejši pesmi z naslovom Zlatolaska.

"Tudi v resnici sem zaljubljen v krasno zlatolasko. In vsakič znova pomislim na to, kako srečen sem v objemu njenih rok. Bela obleka pomeni preprosto tisto pomladno igrivost in lepoto mladih cvetov. Če me sprašujete o poroki – naj vas malo razočaram –, na to pa bo treba še počakati," je o skrivnostni zlatolaski in morebitni poroki z nasmehom povedal mladi pevec.

O čem govori vaša nova pesem? Govori tudi o vaših osebnih izkušnjah?

Pesem je romantična in govori o fantu, ki v eni izmed kavarn zagleda dekle zlatih las in se vanjo zaljubi na prvi pogled. Skupaj preživita dan v prelepi naravi in ga zaključita ob dobri kapljici vina. Dekleta z blond lasmi so mi že od otroštva privlačna in zato je nastala tudi ta pesem (smeh op. a.). Naj povem, da je tudi v resnici zlatolaska osvojila moje srce. Vsako besedilo v mojih avtorskih skladbah je povezano z mojim življenjem, saj le tako lahko ljudem skozi pesmi iskreno razodeneš svojo življenjsko zgodbo.

Pesem je nastala v sodelovanju s producentom Alexom Volaskom, s katerim sva s skupnimi močmi napisala pesem, za videospot pa je poskrbel snemalec in režiser Filip Brinjovec.

Meni, da je na slovenskem trgu dovolj kvalitete, je pa publika tista, ki nekako pokaže, kaj jim je všeč in kaj ne. Foto: Filip Brinjovec

Zakaj ste se odločili za solistično kariero? Ste kdaj razmišljali tudi o vlogi pevca v skupini?

Sebe vidim kot samostojnega pevca, saj igram tudi nekaj glasbil, ki jih lahko vključim v svoj nastop. Kot solistični izvajalec si lažje krojiš urnik nastopov ter drugih glasbenih obveznosti in pišeš takšne pesmi, kot so tebi všeč.

Vsaka stvar pa ima tudi svoje slabše strani. Če ustvarjaš sam, je izdaja nove skladbe za glasbenika kar velik finančni zalogaj. Se pa tudi ne bi branil povabila v katero izmed že obstoječih ali pa novih slovenskih glasbenih zasedb v vlogi frontmana ali pa backvokalista. Se bom prepustil toku glasbe in videl, kam me bo življenje popeljalo.

Kaj menite o slovenski glasbeni sceni? Je na trgu dovolj kvalitete ali se ta v obdobju, ko vse več ljudi ustvarja svojo glasbo, zmanjšuje?

V glasbi je podobno kot v drugih dejavnostih. Je kvalitetna in manj kvalitetna glasba. Za tako malo državico, kot je Slovenija, imamo pri nas ogromno vrhunskih izvajalcev, tako pevcev kot tudi glasbenikov instrumentalistov. Več izvajalcev pomeni tudi večji nabor izbire poslušanja različnih stilov glasbe za poslušalca. Menim, da je na slovenskem trgu dovolj kvalitete, je pa publika tista, ki nekako pokaže, kaj jim je všeč in kaj ne.

Se vam zdi, da je slovenski glasbeni trg zasičen z določenimi izvajalci oziroma producenti? Ali zaradi tega novinci težje prodrete na trg?

V Sloveniji imamo ogromno talentiranih in nadarjenih pevcev, tudi mladih upov, ki so žal velikokrat spregledani. Mnogi ne dobijo priložnosti, bodisi zaradi finančnih sredstev ali pa se ne znajdejo v svetu marketinga. Tudi sam sem soočal s tem, sploh na začetku je težko, ko te ljudje še ne poznajo. Težko je ob poplavi glasbenikov prodreti na slovensko glasbeno sceno, a menim, da sta trdo delo in vztrajnost ključ do uspeha tudi pri glasbi. Super je, če imaš nekoga, ki je že uspešen, prepoznaven in uveljavljen v svetu glasbe, da te predstavi publiki in ti pomaga do kontaktov različnih ljudi.

Kako se razumete z glasbenimi kolegi in s kom najbolje?

Z glasbenimi kolegi se pogosto srečujemo na različnih nastopih in prireditvah. Rekel bi, da se najbolje razumem prav s svojim producentom Alexom Volaskom, s katerim se velikokrat dobiva na kakšni kavi v Ljubljani. Tukaj je tudi pevka in podjetnica Tinkara Fortuna, ki me od začetka podpira na moji glasbeni poti. Lahko pa rečem, da me kar nekaj že uveljavljenih slovenskih glasbenikov spremlja tudi prek socialnih omrežij.

Ste svoja dela že predstavili kateremu izmed uveljavljenih glasbenikov?

Letos pomladi sem kot "mladi up" dobil priložnost predstavitve vseh svojih avtorskih skladb v oddaji na eni izmed slovenskih televizij. Moje skladbe je poslušala Neisha in bila nad njimi navdušena. Verjetno si predstavljate, kakšna je trema, ko te posluša taka glasbena strokovnjakinja. Verjamem pa, da je moje skladbe prek socialnih omrežij že slišal še marsikateri drug uveljavljen glasbenik. Sem pa vedno vesel pozitivnih komentarjev kot tudi kritik, ker se vedno najde nekaj prostora za izboljšave.

"Težko je ob poplavi glasbenikov prodreti na slovensko glasbeno sceno, a menim, da sta trdo delo in vztrajnost ključ do uspeha tudi pri glasbi." Foto: Filip Brinjovec

Sodelujete tudi s pevko Alyo in glasbenikom Alexom Volaskom. Kakšno je to sodelovanje?

Res je. Z Alyo se srečujeva v njeni glasbeni šoli Pop Music Center v Celju, kjer od lanskega leta poučujem glasbene urice otroke, stare od tri do šest let. Uvajam jih v prvi svet glasbe. Spoznavamo različna glasbila, se učimo nove pesmice in glasbeno teorijo, včasih pa ob glasbi tudi kaj narišemo ali pobarvamo. Sicer pa se pri Alyi še vedno izobražujem in tako pilim svojo pevsko tehniko in glas.

Z Alexom Volaskom pa zdaj sodelujeva že približno 3 leta. Z mano je že od moje prve skladbe – Pod nebo. Skupaj sva ustvarila vseh mojih 5 skladb. Jaz dobim idejo za skladbo, on ustvari melodijo in besedilo, ki ju nato skupaj oblikujeva do končne podobe. Hvaležen sem mu za vso pomoč, saj je prav on tisti, ki me je vpeljal na slovensko glasbeno sceno.

