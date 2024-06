Glasbeni festival z bogato zgodovino Melodije morja in sonca bo tudi letos gostoval v portoroškem Avditoriju, kjer bo 7. julija nastopilo 14 izvajalcev, ki so v ponedeljek v Portorožu izžrebali zaporedne številke svojih nastopov. Kot so sporočili organizatorji, se obeta tudi veliko sprememb.

Kot je za STA povedal umetniški vodja festivala Melodije morja in sonca Andrea Flego, si lahko gledalci in poslušalci letos obetajo veliko novosti, saj se jim je ob pripravi zdelo prav, da dolgoletni festival ne stagnira, temveč gre v korak s časom.

Podžupan občine Piran Christian Poletti, umetniški vodja festivala Melodije morja in sonca Andrea Flego, direktor Avditorija Portorož Borut Bažec, voditeljica festivala Lorella Flego ter vodja festivalskega banda Tomi Purič na novinarski konferenci o 43. Melodijah morja in sonca. Foto: Matej Arh/STA

K sodelovanju so letos tako povabili tri glasbenike, ki so hkrati tudi prejemniki novih nagrad, in sicer nagrade za glasbeno legendo, glasbenega avtorja in glasbeno prihodnost. Kot glasbeno legendo so k sodelovanju povabili glasbeno skupino Prizma, nagrajeni glasbeni avtor je postal Feri Lainšček, ki si je za izvajalko izbral pevko Regino, nagrado za glasbeno prihodnost pa bo prejel Balladero.

Spremenili so tudi pomen dozdajšnje nagrade Danila Kocjančiča. To so lahko dobili zgolj mladi obetavni glasbeniki, od zdaj pa so to možnost razširili na vse, ki se v slovenski glasbi šele uveljavljajo.

Več poudarka bodo namenili predstavitvam nastopajočih glasbenikov

Več poudarka so dali tudi predstavitvam nastopajočih glasbenikov. Tako bo že pred festivalom na voljo posebna spletna stran, kjer se bodo vsi glasbeniki predstavili, mogoče pa bo slišati tudi refrene tekmovalnih pesmi, s čimer si bodo lahko poslušalci že predhodno ustvarili mnenje o pesmih. Prav tako bodo glasbeniki več časa preživeli na odru, saj jih po nastopu čaka še kratek intervju z voditeljema festivala, Lorello Flego in Mariem Galuničem.

Na pobudo odgovorne urednice italijanskega programa Televizije Capodistria Monike Bertok bodo festival letos prvič s komentarji in prevodi predvajali v italijanščini tudi na tej televiziji. S tem želijo organizatorji festival približati širšemu krogu ljudi.

Kot je na novinarski konferenci opozoril podžupan Občine Piran Christian Poletti, je omenjeni festival za občino zahteven projekt, ki vsako leto terja tudi večji proračun. Festival sicer organizira Avditorij Portorož ob finančni podpori piranske občine, kot je še dodal Poletti, pa bi morala vrednost festivala prepoznati predvsem RTV.

Nastopilo bo 14 izvajalcev

Sicer bo 43. festival Melodije morja in sonca potekal 7. julija ob 20.30 v Avditoriju Portorož. Že nekaj dni prej, 2. julija, organizatorji na portoroški ploščadi pripravljajo predstavitveni večer, kjer bo mogoče kupiti tudi vstopnice.

Škarje in platno bodo sicer imeli v rokah tako festivalska žirija kot tudi občinstvo, ki bodo glasovali za zmagovalca. Poleg tega bodo prek telefonskega glasovanja o zmagovalcu odločali tudi gledalci in poslušalci, četrtino glasov pa bodo zagotovile izbrane radijske postaje.

V festivalskem delu bo nastopilo 14 izvajalcev, in sicer po vrstnem redu: Prizma, Manu, 2B, Toxine in Marko Vuksinović, Žan Videc, Monika Avsenik, Balladero, Martina, Aljaž Ramot, Trio Vivere, Anabel, Folk idoli, Regina in Bepop.

