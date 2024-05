Osemintridesetletna Tjaša Perko se festivala zaradi zdravstvenih razlogov ni udeležila, je pa na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram zapisala, da ji je nagrada v veliko čast. Za portal 24ur.com je dodala, da je vesela, da je prva ženska na tem območju, ki je prejela nagrado za svoje delo.

Pripravlja lasten projekt, o katerem še ne želi govoriti

"Končno so se začele na tem področju stvari spreminjati in prav vesela sem, da so zdaj tudi na našem območju organizirali takšen festival, kakršnega že imajo v Los Angelesu, kjer podeljujejo nagrade taurus, ki so kot oskarji za kaskaderje. Zelo sem ponosna in vesela, da sem prva nosilka te nagrade v regiji in s tem pri nas," je povedala.

Perkova je s prejemom nagrade pegaz tudi uradno postala najboljša kaskaderka v regiji. Trenutno okreva po poškodbi, ki se ji je pripetila med smučanjem, in počasi prihaja nazaj v formo. "Razvijam pa še nekaj lastnega, o projektu bom več razkrila pozno jeseni in že komaj čakam, da ga delim s Slovenijo," je še razkrila. Dodala je, da bo zanimiv tako za adrenalinske navdušence kot za navdušence nad kozmetičnimi produkti.

V moški kategoriji je nagrado za najboljšega kaskaderja v regiji prejel Hrvat Slaven Petrović za kaskaderski podvig v seriji Missing. Festival, ki ga je organiziral multimedijski center Kino Edison, se je zaključil v soboto s slovesno podelitvijo nagrad. O zmagovalcu je odločala štiričlanska mednarodna žirija, ki so jo sestavljali večkrat nagrajeni nemški kaskader Carl Stück, hrvaški igralec Goran Stjepanović in režiser Kristijan Milić ter slovenski kaskader Rok Cvetkov, sicer Tjašin oče.

Prihaja iz kaskaderske družine

Tjašo Perko poznamo kot kaskaderko in nekdanjo blogerko ter ženo nekdanjega alpskega smučarja Roka Perka. Skupaj imata dva sina – 12-letnega Oskarja in devetletnega Izaka. Z Rokom sta pred kratkim praznovala 11-letnico poroke. Tjaša prihaja iz kaskaderske družine, njen oče je najbolj znani slovenski kaskader Rok Cvetkov, njen brat pa je nekdanji kaskader in didžej, zdaj pa režiser Alex Cvetkov.

Tjaša Perko z možem Rokom Perkom, očetom Rokom in bratom Alexom Cvetkovom Foto: Mediaspeed

