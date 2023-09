Pred leti kaskaderka v filmu o Jamesu Bondu, zdaj testna voznica v formuli 1

Osemindvajsetletna Britanka Jessica Hawkins, nekdanja britanska prvakinja v kartingu, ki je dirkala v zdaj že opuščeni ženski dirkaški seriji W in je delala tudi kot kaskaderka v filmu o Jamesu Bondu, je skupno prevozila 26 krogov steze Hungaroringa.

Na stezi sta se izmenjevala z drugim testnim voznikom ekipe, Brazilcem Felipejem Drugovichem. Hawkinsova je dirkala za krmilom dirkalnika AMR21, ki so ga pri Aston Martinu uporabljali v sezoni 2021.

AMF1 Team Driver Ambassador @1JessicaHawkins completed her first #F1 test piloting the AMR21 in Budapest last week. Showcasing a strong performance, Jessica achieved a lifetime ambition to drive an F1 car, and became the first woman to do so since 2018.