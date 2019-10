Schumacher v Sloveniji: kaj je počel v Goriških brdih? #foto

Ralf Schumacher je leta 2014 v Bergheimu pri Kölnu odprl svojo restavracijo. Nadel ji je preprosto ime Schumachers. Danes 43-letni Nemec je v njej poskušal sestaviti kombinacijo odlične gastronomije in prijetnega domačega počutja. Celotno notranjost restavracije je zasnoval samostojno.

Etiketa rebule iz Brd v Schumacherjevi restavraciji Foto: Tomaž Marinič Sodi vina za Schumacherjevo restavracijo

Svoje dobavitelje je Schumacher našel tudi v Sloveniji, saj več vrst vin kupuje v Goriških brdih.

Trenutno odkupuje osem vrst vina, med njimi klasično penino, penino rosé, sveži beli vini rebula in sauvignon blanc, chardonnay, zorjen v barrique sodčkih, lahkoten modri pinot, izrazit cabernet franc ter za konec še briško posebnost, pikolit.

Rebulo mu v Brdih polnijo pod znamko Schumachers Ribolla Gialla. Glede na meni njegove restavracije v Bergheimu 0,2 litra tega vina stane 5,8 evra.

Konec maja je prvič obiskal Brda in se tam srečal tudi z direktorjem Kleti Brda Silvanom Peršoljo. Včeraj se je tja vrnil in si ogledal tudi postopek trgatve. V Brdih so za nekdanjega zvezdnika formule ena zdaj pripravili tudi klet s sodi vina za njegovo restavracijo.

Video: Ralf Schumacher v Brdih

Ralf Schumacher, mlajši brat sedemkratnega svetovnega prvaka formule ena Michaela Schumacherja, je bil aktiven dirkač formule ena med letoma 1997 in 2007. Na svojih 180 dirkah je šestkrat zmagal, bil 27-krat uvrščen na zmagovalni oder in šestkrat stal na prvem štartnem mestu posameznih dirk. Nekdanji dirkač ekip Williams, Toyota in Jordan je bil nato pet let aktiven še v nemški dirkaški seriji DTM, nato pa je marca leta 2013 vendarle napovedal konec svoje aktivne kariere avtomobilskega dirkača.

Sodi vina po naročilu Ralfa Schumacherja:

Foto: Tomaž Marinič

Foto: Tomaž Marinič

Notranjost Schumacherjeve restavracije:

Foto: Schumachers

Foto: Schumachers

Foto: Schumachers