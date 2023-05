25-letni dirkač modre krvi išče dekle, ki ga bo razumelo

25-letni Avstrijec Ferdinand Habsburg, ki je pravnuk zadnjega avstrijskega cesarja, bo manj kot čez mesec dni dirkal na sloviti dirki Le Mans, kultnem avtomobilističnem dogodku, na katerem bo spet poskušal doseči zmagovalni oder. Ferdinand trenutno vozi za belgijsko ekipo W Racing Team (WRT), s katero dosega odlične rezultate in tudi zmaguje na dirkah FIA World Endurance Championship.

Ferdinandova družina je v preteklosti vladala Avstro-Ogrski, drugi največji državi v Evropi. A po poročanju medijev se nadobudni mladi dirkač le redko ukvarja z zgodovino svojih slavnih prednikov in svojo energijo ter čas raje usmerja v dirkalni šport, kjer redno analizira svoje nasprotnike in zmogljivost svojih vozil ter se ukvarja s svojima fizično pripravljenostjo in psihično umirjenostjo.

Ferdinand je pravnuk zadnjega avstrijskega cesarja Karla I., ki ga je papež Janez Pavel II. leta 2004 razglasil za blaženega, in sin avstrijskega politika Karla Habsburško-Lotarinškega ter njegove nekdanje žene, filantropinje Francesce von Thyssen-Bornemisze, od katere se je njegov oče ločil leta 2017.

Spoprijateljil se je tudi z Mickom, s sinom Michaela Schumacherja, ki danes vozi v formuli ena (na fotografiji v Spielbergu na dirki formule ena leta 2021). Foto: Profimedia

Njegov sonarodnjak in legenda avtomobilizma Niki Lauda je za revijo Tatler, ko je Ferdinand šele vstopal v svet avtomobilističnih dirk, nekoč o fantu dejal, da "dirke ne moreš zmagati z modro krvjo, ampak z gorivom". Dodal je, da je Ferdinand zelo pameten fant, ki ne počiva na lovorikah in ne izkorišča svojega zvezdniškega statusa ter trdo dela in je zelo ambiciozen, poroča Jutarnji.

Londonski The Times je Ferdinanda, katerega polno ime je Ferdinand Zvonimir Maria Balthus Keith Michael Otto Antal Bahnam Leonhard von Habsburg-Lothringen, celo označil za "najbolj zaželenega evropskega samca", saj mladenič velja za čednega in sijajnega športnika, pripadnika visoke družbe, ki je poleg tega tudi solidno izobražen in razgledan.

Mesto našel v vzdržljivostnih dirkah, njegova ekipa ne uporablja fosilnih goriv

Svoje mesto je našel v vzdržljivostnih dirkah, kjer je kot avtomobilistični dirkač leta 2021 v kategoriji LMP2 s kolegoma Robinom Frijnsom in Charlesom Milesijem zmagal na 24-urni dirki v Le Mansu. Njegova ekipa zadnji dve leti v svojih dirkalnikih ne uporablja fosilnih goriv in se po stezah vozi celo "z vinom". Testira namreč sintetično gorivo, narejeno iz ostankov vina. Za The Times se je Ferdinand celo pošalil, da morajo sedaj popiti veliko vina, a ob tem poskrbeti tudi, da lahko tekmujejo na dirkah.

Nerad razlaga o ljubezenskem življenju in nima določenega tipa dekleta

Mladenič, ki zaradi dirkaških obveznosti veliko potuje po svetu, ima svoje glavno prebivališče na Dunaju, zelo rad pa zaide tudi na hrvaško obalo. Mnogi ga opisujejo kot duhovitega in razmišljujočega fanta, ki pa o svojem ljubezenskem življenju nerad govori. Pred leti je za znano revijo razkril, da je "nenehno zaljubljen", a da nima določenega "tipa" dekleta. Dodal je, da mu pri izbiri pomaga podatek o tem, ali je dekle katoličanka, saj je sebe označil za praktičnega vernika in povedal, da dekle zanj ni modni dodatek.

"Zanimajo me dekleta, ki so bolj inteligentna od mene in od katerih se lahko česa naučim. Pomembno mi je tudi, da imajo rade šport in razumejo moje pogoste odhode na tekmovanja. Težko je to razložiti nekomu, ki ga šport ne zanima, ki se ni pripravljen žrtvovati in ne razume, da je dirkanje zdaj moja prva prioriteta," je povedal.

Ponosen na svoje prednike, a se na cesarstvo ne ozira

Poudaril je tudi, da je ponosen na vse dosežke in arhitekturo, ki je nastala v času vladanja njegove družine, a da sedaj živi povsem normalno in svobodno življenje civilista. Čeprav ga nekateri, predvsem tujci, še vedno naslavljajo z nazivi, kot so nadvojvoda ali njegova cesarska in kraljeva visokost, katerih uporaba je v Avstriji celo nezakonita, pa se sam v takih situacijah počuti neprijetno. Tako on kot njegov oče sta javno zanikala kakršnekoli težnje po prestolonasledstvu.

Ob nedavnem kronanju britanskega kralja Karla III. je ob mnogih omembah o njegovi modri krvi objavil tudi hudomušni video. "Kličejo me Ferdinand, ne vedo, kaj je moja družina počela v preteklosti. Dirkališče je čudovit kraj, ne glede na to, kdo ste in od kod prihajate. Pomembno je le, ali si hiter ali ne," je odgovoril na številna vprašanja, povezana z njegovim kraljevskim nazivom.