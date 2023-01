Na Hrvaškem odkrili slavolok, posvečen rimskemu cesarju Trajanu

V Dalmaciji je upokojeni hrvaški arhitekt Božo Kokan po poročanju hrvaškega časnika Večernji list odkril slavolok, posvečen rimskemu cesarju Trajanu. Šlo naj bi za najdbo svetovnega pomena in prvi slavolok rimskemu cesarju, ki so ga odkrili na Hrvaškem. Slavolok je stal na križišču dveh najpomembnejših starorimskih cest na vzhodni obali Jadrana.

Prva pot je vodila od današnjega Ogleja na severu Italije do Drača v Albaniji in naprej do Bizanca, današnjega Istanbula. Druga pot je vodila od današnjega Solina v Dalmaciji do Posavine prek današnjega Čitluka pri Sinju.

Božo Kokan je v kraju Dicmo v osrednji Dalmaciji rekonstruiral slavolok iz kamnitih fragmentov. Njegovo odkritje so že potrdili drugi priznani hrvaški arheologi.

Slavolok je bil visok okoli 14 metrov in širok približno 11 metrov. Postavili naj bi ga v čast zmagam rimskega cesarja Trajana. Na slavoloku je bil zapis, posvečen Trajanu.

Trajan je živel med letoma 53 do 117. Rimskemu cesarstvu je vladal od leta 98 do svoje smrti leta 117. Velja za enega od največjih rimskih cesarjev. V času njegovega vladanja je rimsko cesarstvo doseglo največji ozemeljski obseg. Rimski senat mu je podelil naslov optimus princeps ali najboljši vladar.