Slavolok zmage v Parizu bo zaživel v novi podobi

Okoli Slavoloka zmage, ki je na vrhu poljan, naj bi razširili cono za pešce, na koncu okrog dva kilometra dolge avenije, poleg Place de la Concorde, pa bodo uredili vrtove. Tako bo nastal hektar in pol zelenih površin, posadili bodo na stotine dreves, grmov in rož, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dela na eni najbolj znanih avenij na svetu, katerih vrednost je ocenjena na 26 milijonov evrov, naj bi se začela že čez nekaj tednov. Terase na vrhu avenije bo v skladu z ohranjanjem "identitete in osebnosti območja" preuredil Belgijec Ramy Fischler.

Elizejske poljane ima v zelo prijetnem spominu slovenski kolesarski as Tadej Pogačar, dvakratni zaporedni zmagovalec francoske pentlje. Foto: Reuters

Elizejske poljane obstajajo od leta 1670. Vnovič jih je sredi 19. stoletja obnovil baron Georges-Eugene Haussmann, ki je ob tem kot arhitekt poskrbel tudi za preobrazbo celotnega Pariza pod Napoleonom III.

Poljane so bile v stoletjih prizorišča velikih dogodkov francoske in svetovne zgodovine, številnih proslav, parad, protestov in drugih veselih in tudi tragičnih dogodkov.

Številni Francozi so mnenja, da so v zadnjih treh desetletjih zaradi prometa in luksuznih trgovin izgubile prvotni čar in da so namenjene le elitnim turistom, ki se jim običajni prebivalci ognejo. Kljub temu pa je tudi sedanji načrt obnove razdelil meščane in nekateri nasprotujejo temu, da bi bil promet iz avenije "skoraj izgnan".