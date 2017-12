Nov izbor med Slovenci, ki išče mojstre volana

Bi se postavili na štart avtomobilske dirke? Foto: Gregor Pavšič

Predvidene avtomobilske dirke v Sloveniji za leto 2018

Prvih 250 kilometrov na novem slovenskem dirkališču #video

Avtomobilski šport je pregovorno drag, v Sloveniji pa že dalj časa nismo imeli organiziranega vstopa v svet dirkalnih avtomobilov. Najboljši primer prakse je bil nekdanji pokal Fiat Seicento, ki ga je organiziral Samo Valant in je v dirkaški svet pripeljal več poznejših državnih prvakov. Ravno zato, ker je dirkanje drago, je prve izkušnje bolje nabirati ob boku izkušenih mentorjev kot pa se trikov učiti na svoji (dragi) koži.

Priložnost za prvi korak, ki je pogosto najtežji

Prihodnje leto bodo v Sloveniji spet organizirali izbor Race Star. Ta bo pomenil izbor talentiranih voznikov v širši bazi avtomobilskih navdušencev. Izbrancem prinaša udeležbo na štirih vztrajnostnih dirkah Renault Twingo na dirkališču Gaj na Dolenjskem, predvsem pa veliko potrebnega znanja, nasvetov in zagon za poznejši resnejši športni program.

Izbor je namenjen voznikom in voznicam, ki so stari od 14 do 25 let. Imeti morajo vozniški izpit kategorije B oziroma soglasje staršev, če še niso polnoletni.

Izbor se bo začel s teoretičnim usposabljanjem, nadaljeval s testom psihofizične pripravljenosti in karting vožnjami, odločilni del pa bo za volanom dirkalnika na poligonu Gaj v Cerkljah ob Krki.

Vse informacije za prijavo so zainteresiranim voznikom na voljo na krovni zvezi za avtošport AŠ2005, kjer bodo prijave na izbor RaceStar zbirali do 5. februarja leta 2018.

Najboljši z izbora bo vozil na vseh štirih, drugi na treh, tretji na dveh dirkah, preostali izbranci pa na eni dirki. Foto: Gregor Pavšič

Deset izbrancev za štiri vztrajnostne dirke

Izbrani vozniki bodo postali del ekipe Racestar za omenjene štiri vztrajnostne dirke. Najboljši bo vozil na vseh štirih, drugi na treh, tretji na dveh dirkah, preostali izbranci pa na eni dirki. Skupno se bo v twingu izmenjalo deset izbrancev.

Avtomobile bo zagotovilo moštvo Lema Racing, ki je ob nacionalni krovni zvezi AŠ2005, Kartingu BTC, Fundaciji za šport tudi soorganizator izbora. Izbrani voznik bo moral nositi strošek tekmovalne opreme (mogoče si jo je seveda tudi izposoditi) in tekmovalne licence pri AŠ2005. Ta je voznika, ki jo je dobil prvič, letos stala 270 evrov.

Prvoosebna izkušnja: prvih 250 kilometrov na novem slovenskem dirkališču

Prvo vztrajnostno štiriurno dirko so v Gaju organizirali lani, ko smo se v twingu preizkusili tudi sami in tako na dobili vpogled v tako obliko začetniškega dirkanja (enaki avtomobili, izenačenost …) ter tudi v ovinke dolenjskega dirkališča. Takrat smo štirje vozniki v štirih urah prevozili okrog 250 kilometrov, vsak med nami v povprečju torej okrog 80. Kdor bo torej letos najboljši na izboru in bo twinga vozil na vseh štirih dirkah, bo za nekaj sto evrov dobil blizu 400 dirkaških kilometrov. Dobra kupčija, ni kaj.

Video

[video: 63192 / ]