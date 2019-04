Japonski cesar Akihito se poslavlja od prestola

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Japonski cesar Akihito se bo danes odpovedal prestolu. To bo prva abdikacija v deželi vzhajajočega sonca po dveh stoletjih. Z njegovim odstopom se bo na Japonskem, v najstarejši monarhiji na svetu, začelo novo obdobje.

85-letni Akihito se bo danes na tradicionalnem obredu v cesarski palači v Tokiu po 30-letnem vladanju odrekel prestolu krizantem. Obred v Borovi dvorani, ki velja za najelegantnejšo v cesarski palači, bo trajal le deset minut. To bo prva abdikacija na Japonskem od leta 1817, ko je odstopil cesar Kokaku.

Kratke slovesnosti se bo udeležilo 300 ljudi

Akihito je 125. japonski cesar postal 8. januarja 1989 po smrti svojega očeta, cesarja Hirohita, v čigar imenu se je Japonska borila in izgubila v drugi svetovni vojni. Slovesnosti v cesarski palači se bo udeležilo okoli 300 ljudi, med njimi premier Šinzo Abe in ministri v njegovi vladi. Po napovedih bo premier odhajajočemu cesarju izrazil hvaležnost.

Na prestolu ga bo zamenjal sin. Foto: Reuters

V sredo bo potekala še ena slovesnost, na kateri bo prestolonaslednik, 59-letni Naruhito, zasedel prestol in nasledil cesarske insignije, kot sta sveti meč in dragulj. Tudi ta obred bo trajal le deset minut.

Cesar Akihito je avgusta 2016 šokiral državljane, ko je nakazal, da se želi umakniti s prestola. V videosporočilu je izrazil zaskrbljenost, da zaradi visoke starosti in šibkega zdravja ne bo več mogel opravljati svojih dolžnosti.

Japonska je bila ob začetku Akihitove vladavine svetovna visokotehnološka sila, zdaj se spoprijema s stagnirajočim gospodarstvom, starajočim se prebivalstvom in pomanjkanjem delovne sile, njen primat na tehnološkem področju pa ogrožata sosedi Kitajska in Južna Koreja. Otoška država je v Akihitovem obdobju doživela vrsto naravnih nesreč in najhujšo jedrsko katastrofo po nesreči v Černobilu leta 1986.