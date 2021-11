Hitri in drzni dirkaški filmi

Izzivalca (Ford v Ferrari, 2019)

Matt Damon in Christian Bale v resnični zgodbi o tekmovalnosti med Fordom in Ferrarijem za zmago na dirki Le Mans leta 1966. Biografska drama Jamesa Mangolda (Logan) je prejela oskarja za najboljšo filmsko in zvočno montažo, za kipca pa se je potegovala še v dveh kategorijah, tudi v najprestižnejši. • V soboto, 30. 10., ob 17.30 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Dirka življenja (Rush, 2013)

Chris Hemsworth in Daniel Brühl v razburljivem biografskem filmu oskarjevca Rona Howarda (Čudoviti um) o legendarni tekmovalnosti med voznikoma formule 1 Nikijem Laudo in Jamesom Huntom. • V torek, 9. 11., ob 17.55 na CineStar TV Action & Thriller.**

Hitri in drzni (The Fast And The Furious, 2001)

Policist pod krinko Brian O'Connor (Paul Walker) raziskuje serijo avtocestnih ropov, na tajni nalogi pa se spoprijatelji z vodjo tolpe Dominicom Torettom (Vin Diese) in ogreje za njegovo sestro Mio (Jordana Brewster). Začetek sedme najdonosnejše franšize v zgodovini. • V ponedeljek, 8. 11., ob 21. uri na FOX Movies.* │ Tudi v videoteki DKino.

Prehitri in predrzni (2 Fast 2 Furious, 2003)

Nekdanji policist Brian O'Conner s pomočjo kolega, nekdanjega kaznjenca Romana Pearcea (Tyrese Gibson), pomaga pri transportu umazanega denarja za sumljivega poslovneža iz Miamija (Cole Hauser), hkrati pa sodeluje z agentko FBI Monico Clemente (Eva Mendes). • V videoteki DKino.

Hitri in drzni: Tokio Drift (The Fast and the Furious: Tokyo Drift, 2006)

Da bi se izognil zaporni kazni zaradi malomarne vožnje, mora ljubitelj hitrih avtomobilov Sean (Lucas Black) odpotovati k očetu na Japonsko, toda v Tokiu ni pomembna zgolj hitrost, ampak predvsem spretnost dirkanja po ozkih parkirnih hišah in umetnost vožnje skozi ovinke. • V sredo, 10. 11., ob 21. uri na FOX Movies.* │ Tudi v videoteki DKino.

Hitri in drzni 4 (Fast & Furious, 2009)

Dom Toretto in Brian O'Conner znova združita moči v boju proti skupnemu sovražniku – psihopatskemu mamilarskemu botru, ki je državo preplavil z nevarno snovjo. • V torek, 9. 11., ob 21. uri na FOX Movies.* │ Tudi v videoteki DKino.

Hitri in drzni 5 (Fast Five, 2011)

Ubežnik Toretto se na napačni strani zakona v eksotičnem Riu de Janeiru spajdaši z nekdanjim policistom O'Connerjem. Da bi si pridobila svobodo in zmagala v vrhunski dirki, morata najprej izpeljati neverjetno krajo stotih milijonov dolarjev. • V petek, 29. 10., ob 23.20 na AMC.* │ Tudi v videoteki DKino.

Hitri in drzni 6 (Fast & Furious 6, 2013)

Dom in njegova ekipa živijo v razkošju ukradenega denarja, toda zaradi kriminalne preteklosti se ne morejo vrniti v ZDA. V zameno za trajen izbris kazenskih kartotek in končanje pregona Dom privoli v sodelovanje z agentom, ki želi ujeti tolpo predrznih cestnih divjakov, in s prijatelji znova sede za volan hitrih dirkalnikov. • V videoteki DKino.

Hitri in drzni 7 (Furious 7, 2015)

Člani tolpe Dominica Toretta se vrnejo v ZDA, da bi končno zaživeli običajno življenje, vendar ne vedo, da starejši brat njihovega umrlega sovražnika že kuje maščevanje. To je po Tokio Driftu (2006) šele drugi film v franšizi, v katerem ne igra prezgodaj umrli Paul Walker. • V videoteki DKino.

Hitri in drzni 8 (The Fate of the Furious, 2017)

Dom uživa na zasluženem poročnem potovanju na Kubi, po srečanju s skrivnostno Cipher (Charlize Theron) pa nima druge izbire, kot da se zaplete v nevaren svet kriminala in izda najbližje. • V videoteki DKino.

Hitri in drzni 9 (F9: The Fast Saga, 2021)

V najnovejšem delu izjemno priljubljene akcijske franšize se dirkaška ekipa pod vodstvom Doma Toretta spopade z nevarnim mednarodnim teroristom (John Cena), za katerega se izkaže, da je Domov odtujeni brat. Najdonosnejši ameriški film prvih desetih mesecev leta 2021! • V videoteki DKino.

Need for Speed: Želja po hitrosti (Need for Speed, 2014)

Zvezdnik serije Kriva pota Aaron Paul je v tej filmski priredbi kultne računalniške igre upodobil vročekrvnega ljubitelja hitrosti, ki se želi maščevati svojemu nekdanjemu partnerju, hitrostna preizkušnja pa se hitro sprevrže v neusmiljen avtomobilski obračun na življenje in smrt. • V sredo, 3. 11., ob 12.30 na CineStar TV 1.**

Avtomobili (Cars, 2006)

Neučakani mladi dirkalnik z bleščečo prihodnostjo se med pohajkovanjem po sloviti ameriški avtocesti Route 66 znajde v majhnem zaspanem mestecu, kjer spozna, da v življenju obstaja še kaj več kot zmage na dirkališčih. V animirani uspešnici studia Pixar so likom glasove posodili Owen Wilson, Bonnie Hunt, Paul Newman in Larry The Cable Guy. • Na HBO OD/GO.

Avtomobili 2 (Cars 2, 2011)

Zvezdniški dirkalnik Strela McQueen se s prijateljem Dajzom poda v razburljivo pustolovščino onstran morja, kjer sodeluje na prvem tekmovanju za Veliko nagrado sveta, hkrati pa sodeluje v vohunski akciji, ki bo razkrinkala mednarodno zaroto. • V soboto, 20. 11., ob 15.55 na FOX Movies.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Avtomobili 3 (Cars 3, 2017)

Strela McQueen se znajde v težavah, saj se posledice staranja že poznajo na njegovem načinu dirkanja, nova generacija neverjetno hitrih dirkačev pa ga je izrinila iz njemu tako ljubega športa. Da bi se vrnil v igro, potrebuje pomoč zagrete mlade tehničarke. • Na HBO OD/GO.

Loganovi srečneži (Logan Lucky, 2017)

V hvaljeni akcijski komediji oskarjevca Stevena Soderbergha (Preprodajalci) spremljamo družino, ki načrtuje velik roparski podvig med dirko zveze Nascar. Glavne vloge v filmu so odigrali Adam Driver, Daniel Craig, Channing Tatum, Seth MacFarlane, Katie Holmes in Hilary Swank. • V videoteki DKino.

Mladi dirkač (Kart Racer, 2003)

Ko se 14-letni Watts Davies začne ukvarjati s kartingom, najde novo strast in se ponovno zbliža z očetom Vicom, s katerim je vse od mamine smrti v slabih odnosih, na prihajajočem prvenstvu pa se bo moral pomeriti s hudimi nasprotniki na stezi in zunaj nje. • V soboto, 6. 11., ob 12.35 na Kanal A.*

Pobesneli Max (Mad Max, 1979)

V ne tako hudo oddaljeni prihodnosti ima policija v opustošeni puščavi polne roke dela z nasilnimi motoriziranimi tolpami. Max je eden od najboljših policistov, vendar je že utrujen od stalnega nasilja, zato se umakne. Ko doma naleti na umorjeno ženo in otroka, izprijencem priseže smrtonosno maščevanje. Kulten film Georgea Millerja je med filmske zvezde izstrelil Mela Gibsona. • V videoteki DKino.

Pobesneli Max - cestni bojevnik (Mad Max 2: The Road Warrior, 1981)

V nadaljevanju uspešnice gre civilizacija dokončno žvižgat rakom, Maks pa tokrat nastopa kot osamljeni jezdec, cinični bojevnik, ki redke preostanke miroljubne populacije ščiti pred nasilno grožnjo motociklističnih band. Redek primer nadaljevanja, ki preseže izvirnik. • V videoteki DKino.

Pobesneli Max: Cesta besa (Mad Max: Fury Road, 2015)

V adrenalinskem nadaljevanju znamenite postapokaliptične trilogije Georgea Millerja o cestnem bojevniku se tiranskemu vodji upirata Tom Hardy in Charlize Theron. Akcijska mojstrovina je zasluženo prejela šest tehničnih oskarjev. • V videoteki DKino.

Hitri in drzni: Hobbs in Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, 2019)

Razburljiva izpeljanka franšize Hitri in drzni prikazuje nenavadno zavezništvo med ameriškim varnostnim agentom Lukom Hobbsom (Dwayne Johnson) in Deckardom Shawom (Jason Statham) ter njun boj proti kibernetsko okrepljenemu teroristu v podobi Idrisa Elbe. • V videoteki DKino.

Napovednik filma Hitri in drzni 9:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 10 Planet HD 3 DA Planet 2 HD 5 DA Planet PLUS HD 4 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 (vsi HD) 6 │ 204 │ 206 DA Cinemax HD 208 DA Cinemax 2 HD 209 DA FOX Movies HD 216 DA CineStar TV 1 HD** 222 DA CineStar TV Action & Thriller HD** 224 DA AMC HD 232 DA Kino HD 219 DA

*Možnost sedemdnevnega ogleda za nazaj velja za linearne programe.