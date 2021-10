Ob teh filmih se vam bo naježila koža

Ko usekan spust izgubljenih fantov prikliče zlo v tisto tiho mesto, se dobro skrijte in izognite smrti v temi … Pred nočjo čarovnic smo na malih zaslonih poiskali petnajst kakovostnih grozljivk, s katerimi si boste lahko popestrili prihodnje dneve in večere.

Usekano (Freaky, 2020)

Razvedrilna komična grozljivka o srednješolki (Kathryn Newton), ki po čudežni zamenjavi teles z motenim serijskim morilcem (Vince Vaughn) odkrije, da ima na voljo manj kot 24 ur časa, preden sprememba postane trajna. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Nevidni človek (The Invisible Man, 1933)

Grozljiva klasika režiserja Frankensteina (1931) Jamesa Whala govori o znanstveniku, ki izumi formulo za nevidnost, ob tem pa utrpi hud stranski učinek, saj zblazni. Da bi izničil posledice eksperimenta, je pripravljen storiti vse, tudi moriti nedolžne.• V petek, 22. 10., ob 23.10 na TV SLO 1.*

Spust (The Descent, 2005)

Jamska ekspedicija šestih dobrih prijateljic se izjalovi in te ostanejo ukleščene v jami, kjer jih napade skupina nenavadnih in krvoločnih plenilcev. Pod hvaljeno britansko grozljivko, znano tudi pod naslovom Jama groze, se je podpisal režiser Pasjih vojakov (2002) Neil Marshall. • V četrtek, 28. 10., ob 22. uri na TV 1000.*

Priklicano zlo 3: Kriv je satan (Conjuring: The Devil Made Me Do It, 2021)

Patrick Wilson in Vera Farmiga se vračata v vlogah resničnih preiskovalcev paranormalnega, šokantna zgodba tretjega dela izjemno uspešne serije grozljivk pa temelji na prvem sodnem postopku v zgodovini ZDA, v katerem se je obtoženec za umor v svojo obrambo skliceval na obsedenost z demoni. • V videoteki DKino je na voljo celotna trilogija Priklicano zlo.

Volk iz Snow Hollowa (The Wolf of Snow Hollow, 2020)

Šerif iz ameriškega gorskega mesteca, ki se že tako spopada s svojim propadlim zakonom, uporniško hčerko in slabo opremljenim policijskim oddelkom, mora rešiti primer surovih ubojev, ki se dogajajo v nočeh polne lune. Hvaljena komična grozljivka je zadnji film leta 2019 umrlega Roberta Forsterja. • V petek, 29. 10., ob 21.50 na HBO.*

Tisto (It, 2017)

Izjemno uspešna priredba istoimenskega romana Stephena Kinga o morilskem klovnu, ki ustrahuje skupino otrok. Film je v svetovnih kinematografih zaslužil več kot 698 milijonov dolarjev in postal najdonosnejša grozljivka vseh časov. • V nedeljo, 31. 10., ob 20. uri na Kino.* │ Tudi v videoteki DKino.

Dobro se skrij (Ready or Not, 2019)

Nevestina poročna noč se srhljivo skazi, ko jo primoženo sorodstvo prisili, da sodeluje v grozljivi igri. Eno od najbolj hvaljenih grozljivk leta 2019 odlikujejo temačen humor, pameten scenarij s satiričnimi podtoni in prebojen nastop glavne igralke Samare Weaving, v vlogi peklenske tašče pa se izkaže Andie MacDowell. • V četrtek, 4. 11., ob 20. uri na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Tiho mesto 2 (A Quiet Place Part II, 2020)

Emily Blunt se pod režijsko taktirko svojega moža Johna Krasinskega vrača v hvaljenem nadaljevanju izjemno uspešne grozljivke o družini, ki je prisiljena živeti v tišini, da bi se skrila pred skrivnostnimi pošastmi z izostrenim sluhom, v tokratnem boju za preživetje pa ji pretijo še druge nevarnosti. • V videoteki DKino.

Grozljivci (Jeepers Creepers, 2001)

Brat in sestra (Justin Long in Gina Philips) se po koncu poletnih počitnic vračata domov, med vožnjo po osamljenem podeželju pa naletita na krvoločno bitje, ki je ravno sredi svojega ritualnega lovskega pohoda. Režiser filma Victor Salva je pozneje posnel še dve nadaljevanji, ki pa nista ponovili uspeha izvirnika. • V četrtek, 4. 11., ob 0.45 na AMC.*

Izgubljeni fantje (The Lost Boys, 1987)

Ko se ovdovela mati preseli v Kalifornijo s sinovoma, tam odkrijejo veliko več, kot so pričakovali, vključno s skupino domnevnih vampirjev. V kultni komični grozljivki Joela Schumerja igrajo Corey Haim, Jason Patric, Kiefer Sutherland, Corey Feldman, Dianne Wiest in Alex Winter. • V ponedeljek, 25. 10., ob 22. uri na TV 1000.*

Mi (Us, 2019)

Oskarjevka Lupita Nyong'o in zvezdnica serije Deklina zgodba Elisabeth Moss v hvaljeni grozljivki o družini, ki jo na počitnicah napade skupina dvojnikov. Vizionarski režiser Jordan Peele se po izjemno uspešnem prvencu Zbeži! vrača s srh vzbujajočo zgodbo o tem, da smo sami sebi najhujši sovražniki. • V videoteki DKino.

Celica (The Cell, 2000)

Agenta FBI prepričata psihologinjo (Jennifer Lopez), da se vživi v podzavest komatoznega serijskega morilca in poskuša izbrskati, kje je njegova zadnja žrtev. Vizualno razkošna ZF-grozljivka je prvenec Tarsema Singha (Nesmrtni, Zrcalce, zrcalce). • V torek, 26. 10., ob 2.20 na TV 1000.*

Zlobni mrtveci (Evil Dead, 2013)

Težko pričakovana predelava kultne grozljivke Sama Raimija o skupini prijateljev, ki se odpravijo v samotno kočo v gozdu, kjer po nesreči osvobodijo starodavne in nepojmljivo zlobne demone. Ti hlepijo po najbolj okrutnih oblikah mučenja in najstnike privedejo do krvavega boja za preživetje. • V sredo, 3. 11., ob 3.30 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Smrt v temi (Don't Breathe, 2016)

Trojica lahkomiselnih tatičev naredi smrtonosno napako, ko vlomi v hišo premožnega in slepega samotarja (Stephen Lang). Grozljivka, ki so jo nekateri kritiki opisovali kot "Hitchcock na drogah", je samo v ameriških kinematografih zaslužila skoraj desetkrat več od svojega desetmilijonskega proračuna. • V soboto, 30. 10., ob 23.40 na Kino.*

Noč čarovnic (Halloween, 2018)

Jamie Lee Curtis se v kultni vlogi Laurie Strode končno spopade z Michaelom Myersom, zamaskiranim moškim, ki jo je preganjal, odkar je pred štirimi desetletji komaj preživela njegov morilski pohod na noč čarovnic. Najuspešnejši film in najbolj hvaljeno nadaljevanje v franšizi. • V videoteki DKino.

Napovednik filma Volk iz Snow Hollowa:

