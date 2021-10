Zvezdniški lepotec s sarkastičnim smislom za humor

Deadpool (2016)

Ryan Reynolds blesti v tej Marvelovi akcijski komični pustolovščini o nevsakdanjem antijunaku, oboroženem s sposobnostmi celjenja in smislom za črni, sprevržen humor. Zvezdnik je film soproduciral, sodeloval pa je tudi pri pisanju dialogov. • Film je na voljo v videoteki DKino in na HBO OD/GO.

Zamenjava (The Change-Up, 2011)

Zabavna komedija o dveh prijateljih, ženskarju Mitchu (Ryan Reynolds) in družinskem človeku Davu (Jason Bateman), ki se po divji noči pijančevanja in nepremišljeno izrečeni želji zjutraj zbudita v napačnih telesih. • V ponedeljek, 18. 10., ob 1.10 na AMC.*

Dama v zlatu (Woman in Gold, 2015)

Osemdesetletna judovska begunka Maria Altmann (oskarjevka Hellen Mirren) se spopade z avstrijsko vlado za vrnitev umetnine slikarja Gustava Klimta, za katero meni, da upravičeno pripada njeni družini. Reynolds je v biografski drami upodobil njenega odvetnika Randyja Schoenbergerja. • V sredo, 20. 10., ob 19. uri na CineStar TV Premiere 1.**

Katera je prava (Definitely, Mabye, 2008)

Romantična komična drama o političnem svetovalcu (Reynolds), ki poskuša svoji desetletni hčerki razložiti svojo skorajšnjo ločitev in pretekla razmerja s tremi ženskami (Elizabeth Banks, Isla Fisher in oskarjevka Rachel Weisz), od katerih je ena tudi dekličina mati. • V nedeljo, 17. 10., ob 15.15 na Planet Eva.*

Papirnati mož (Paper Man, 2009)

Komedija o krizi srednjih let spremlja nenavadno prijateljstvo neuspešnega pisatelja Richarda Dunna (Jeff Daniels) in najstnice z Long Islanda (Ema Stone). Ta ga poskuša naučiti, kako naj odraste, Richardova dolgoletna žena (Lisa Kudrow) in njegov izmišljeni prijatelj (Reynolds) pa na vse skupaj gledata z dvomom. • V sredo, 20. 10., ob 9. uri na CineStar TV 2.**

Blade: Trojica (Blade: Trinity, 2004)

Wesley Snipes se v vlogi legendarnega lovca na vampirje spopade z najhujšo nevarnostjo do zdaj, novodobnim potomcem zloglasne Drakule, pri čemer združi moči s skupino lovcev na vampirje pod vodstvom Abigail (Jessica Biel) in Hannibala Kinga (Ryan Reynolds). • V videoteki DKino.

Zločinski um (Criminal, 2016)

Akcijski kriminalni triler o umrlem agentu Cie (Reynolds), čigar misli prenesejo v um kaznjenca (Kevin Costner) v upanju, da bi mu uspelo dokončati zadano nalogo. Zvezdniško igralsko zasedbo filma dopolnjujejo Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Gal Gadot in Michael Pitt. • V nedeljo, 24. 10., ob 21.10 na CineStar TV 1.**

Zelena svetilka (Green Lantern, 2011)

V tej DC-jevi akcijski domišljijski pustolovščini režiserja bondiad Zlato oko in Casino Royale je Reynolds upodobil nadarjenega testnega pilota in izbranca, ki mora kot Zelena svetilka sprejeti odgovornost in rešiti človeštvo pred uničenjem. Glavno žensko vlogo v filmu je odigrala Reynoldsova žena Blake Lively. • V nedeljo, 17. 10., ob 9.35 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Iz/sebe (Self/less, 2015)

Umirajoči nepremičninski mogotec (oskarjevec Ben Kingsley) prenese svojo zavest v zdravo mlado telo v podobi Ryana Reynoldsa, a kmalu spozna, da niti postopek niti podjetje, ki ga je izvedlo, nista povsem takšna, kot se zdita na prvi pogled. Provokativen akcijski ZF-triler je režiral Tarsem Singh (Celica, Nesmrtni, Padec). • V soboto, 23. 10., ob 12.25 na CineStar Fantasy.**

Deadpool 2 (2018)

Ryan Reynolds je znova upodobil Deadpoola v spektakularnem in hvaljenem nadaljevanju Marvelove uspešnice iz leta 2016, nasproti pa mu tokrat stoji supervojak v podobi Josha Brolina. Za Jokerjem (2019) drugi najdonosnejši film s cenzorsko oznako R v zgodovini. • V soboto, 16. 10., ob 21.55 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO in v videoteki DKino.

Napovednik filma Deadpool:

