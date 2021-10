Filmski recept za pestro kulinarično razvajanje

Pred 16. oktobrom, svetovnim dnevom hrane, smo na malih zaslonih poiskali dvanajst igranih in dokumentarnih celovečercev, ki na različne načine obravnavajo kulinariko in hrano ter njeno pripravo.

Okus po domu (Smak pho/The Taste of Pho, 2019)

Prijazni vietnamski kuhar Long živi v Varšavi in dela v restavraciji, ki slovi po tradicionalni vietnamski jedi − enolončnici fo. Ko njegov vodja proda restavracijo ambicioznemu nepremičninskemu posredniku, ki želi v ponudbo vključiti različne azijske jedi, se mora Long temu prilagoditi. • V soboto, 9. 10., ob 9.05 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Okus po ljubezni (Dabba/The Lunchbox, 2013)

Napačna dostava v sicer razvpito učinkovitem dostavnem sistemu kosil v Mumbaju poveže mlado gospodinjo in moškega v jeseni življenja. Par si začne izmenjevati sporočila in med osamljenima dušama se počasi rojeva nepričakovano prijateljstvo. Prejemnik nagrade občinstva v canski sekciji Teden kritike. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Nevihta na krožnikih (Cook Up a Storm, 2017)

Mednarodno kulinarično tekmovanje postane bojno polje za kuharska rivala. Prvi slovi po svoji kantonski ulični hrani, drugi se je uril pri francoskih kuharjih in se ponaša z Michelinovo zvezdico. Ko odkrijeta skupnega tekmeca, združita svoje moči, s tem pa tudi kuharske navade vzhoda in zahoda. • V četrtek, 14. 10., ob 8.55 na CineStar TV.**

Šef (Chef, 2014)

Zvezdniško obarvana komedija Jona Favreauja o gastronomskem mojstru, ki z nekdanjo ženo, prijateljem in sinom ustanovi mobilno kuhinjo in v njej znova odkrije strast do kuhanja. V filmu igrajo še Scarlett Johansson, Sofía Vergara, Robert Downey Jr. in John Leguizamo. • V videoteki DKino.

Oblačno z mesnimi kroglicami (Cloudy With a Chance of Meatballs, 2009)

Ko mladi genij Flint izumi napravo, ki naj bi vodo spremenila v hrano, je samo še vprašanje časa, kdaj se bo zgodila katastrofa. Animirani film režiserjev uspešnice LEGO Film temelji na istoimenski literarni uspešnici pisateljice Judi Barrett in ilustratorja Rona Barretta. • V nedeljo, 10. 10., ob 16. uri na TV 1000.*

Kuhati zgodovino (Cooking History, 2009)

Šest vojn, deset receptov in več kot 60 milijonov mrtvih. Ta zanimivi dokumentarec naslika potret vojaških kuharjev iz vseh kotičkov Evrope, ki so služili v različnih armadah ter doživeli in preživeli vse evropske vojne vihre 20. stoletja. • V videoteki DKino.

Ratatouille (2007)

Z oskarjem nagrajena Pixarjeva animirana pustolovščina spremlja podganjega samčka Remyja, ki si želi uresničite svoje sanje in postati slavni kuharski mojster. Ker pa podgane ne smejo v kuhinjo, sklene zavezništvo z nerodnim kuharjem Linguinijem in pariško kulinarično sceno obrne na glavo. • V sredo, 13. 10., ob 17.20 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Jej, moli, ljubi (Eat Pray Love, 2010)

Liz Gilbert (Julia Roberts) ima vse, kar si želi sodobna ženska − moža, hišo in uspešno kariero. Po boleči ločitvi in osebni krizi pa se odloči spremeniti svoje življenje in odpotovati okoli sveta. V treh deželah − Italiji, Indiji in Baliju − bo spoznavala kulinarične užitke, raziskovala moč molitve in iskala notranji mir. • V videoteki DKino.

Suši po mehiško (East Side Sushi, 2014)

Izseljenka in mati samohranilka Juana se odpove prodaji sadja na premični stojnici ter se zaposli kot kuharska pomočnica v lokalni japonski restavraciji, kjer odkrije nov svet kuhanja in kulture, ki je drugačen od vsega, kar je poznala. • V nedeljo, 17. 10., ob 19.30 na CineStar TV 2.**

Julie in Julia (Julie & Julia, 2009)

Ameriška kuharska legenda Julia Child (Meryl Streep) poskrbi za nov recept življenja nezadovoljne pisarniške uslužbenke Julie Powell (Amy Adams), ki se loti pisanja kulinaričnega bloga. Čeprav sta ženski različnih časov in krajev, ju združuje spoznanje, da je s pravo kombinacijo strasti, neustrašnosti in ščepcem masla mogoče prav vse. • V videoteki DKino.

Kuhar na robu (Burnt, 2015)

Bradley Cooper nastopa v komični drami o slavnem kuharju z dvema Michelinovima zvezdicama, s slabimi razvadami in še slabšim slovesom razvpite kuharske dive, ki ima vse, a zaradi svojega obnašanja vse tudi izgubi. Na srečo dobi priložnost "popravnega izpita" in s tem osvojitve tretje Michelinove zvezdice. • V nedeljo, 17. 10., ob 19.05 na CineStar TV 1.**

Hrana, d. d. (Food, Inc., 2008)

Ljudje se zastrupljamo z gensko spremenjeno hrano, dvomljivim mesom, koruzo, mlečnimi izdelki in še s čim drugim. Ta odmevni, za oskarja nominirani dokumentarec prikaže pretresljivo resnico o ameriški prehrambni industriji, ki jo nadzirajo korporacije. • V videoteki DKino.

Napovednik filma Nevihta na krožnikih:

