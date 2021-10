Najboljše lekcije iz filmov

Okrog svetovnega dneva učiteljev – tega obeležujemo 5. oktobra – smo na malih zaslonih poiskali žanrsko raznolike filme, v katerih imajo osrednjo vlogo pedagogi, profesorji, vaditelji in druge osebe, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem.

Nasmeh Mone Lise (Mona Lisa Smile, 2003)

Wellesley College je trdnjava akademskih dosežkov, konservativnih vrednot in priviligiranih deklet, za katere diploma predstavlja način, da lažje pridejo do uspešnih mož. Vse se spremeni, ko na šolo pride nova in liberalna profesorica likovne umetnosti Katherine Watson (Roberts). • Film je na voljo v videoteki DKino.

Billy Elliot (2000)

Enajstletni Billy Elliot živi z ovdovelim očetom in starejšim bratom v delavski četrti na severu Anglije. Njegovo življenje se spremeni, ko opazi učenke baleta, ki jih uči gospa Wilkinson (za oskarja nominirana Julie Walters). Dečka balet popolnoma prevzame in učiteljica je odločena, da mu bo nudila podporo. • V nedeljo, 3. 10., ob 20. uri na Planet PLUS.*

Hollandov opus (Mr. Holland's Opus, 1995)

Skladatelj Glenn Holland (Richard Dreyfuss) nejevoljno sprejme službo učitelja, v učilnici pa nepričakovano odkrije svoje pravo poslanstvo – svojo veliko ljubezen do glasbe bo delil z učenci. Dreyfuss je bil za odlično odigrano vlogo naslovnega učitelja nominiran za oskarja. • V nedeljo, 10. 10., ob 13.35 na Kino.*

Dobri Will Hunting (Good Will Hunting, 1997)

Uporniški mladenič (Matt Damon) dela kot hišnik na slovitem inštitutu MIT, čeprav ima fotografski spomin in je matematični genij. Ko nanj naleti profesor Lambeau (Robin Williams), ga poskuša prepričati, naj neha zapravljati svoj dragoceni dar. Drama Gusa Van Santa je prejela oskarja za izvirni scenarij, Williams pa je domov odnesel kipec za najboljšega stranskega igralca. • Na HBO OD/GO.

Deški zbor (Boychoir, 2015)

Težavna 11-letna sirota pristane v deškem zboru, ki ga vodi zahtevni gospod Cervelle (Dustin Hoffman). Izkušeni pedagog hitro spozna dečkov edinstven talent in bo naredil vse, da bi ta znova zapel na ves glas ter s srcem in dušo vzljubil glasbo. • V soboto, 23. 12., ob 19.35 na CineStar TV 2.** │ Tudi v videoteki DKino.

Daj naprej (Pay It Forward, 2000)

Osnovnošolski učitelj družbenih ved na začetku vsakega šolskega leta naloži svojim učencem posebno nalogo – domisliti se morajo načina, kako bi lahko spremenili svet, in za to nekaj narediti. Naloga naj bi mladostnike predvsem spodbudila k razmišljanju, eden od učencev pa jo vzame zelo resno. • V soboto, 9. 10., ob 23.30 na POP TV.*

Eden za vse (Uno para todods/One For All, 2020)

Nadomestnega učitelja začasno pošljejo v novo šolo, da bi prevzel šesti razred osnovnošolcev. V svoj razred mora znova vključiti bolnega in dolgo odsotnega učenca, čeprav njegovi sošolci nasprotujejo dečkovi vrnitvi. Drama španskega režiserja Davida Ilundaina prinaša zgodbo o razumevanju in strpnosti, ki nas uči, da resnična preobrazba vselej pride iz človeka samega. • Na HBO OD/GO.

Avdicija (Das Vorspiel/The Audition, 2019)

Izjemna nemška igralka Nina Hoss v vlogi stroge učiteljice violine, ki zaradi talentiranega učenca zanemarja svojega mladega sina, vedno bolj pa se odmika tudi od svojega ljubečega moža. • V sredo, 6. 10., ob 20.05 na TV SLO 1.* │ Tudi v videoteki DKino.

Učiteljica angleščine (The English Teacher, 2013)

Življenje 40-letne neporočene srednješolske učiteljice angleščine Linde Sinclair (Julianne Moore) se nepričakovano obrne, ko se nekdanja dijaška zvezda Jason Sherwood vrne v mestece po neuspelem poskusu, da bi v New Yorku postal dramski pisatelj. • V torek, 6. 10., ob 12.15 na CineStar TV Premiere 2.**

Serija filmov o Harryju Potterju

Sirota Harry Potter (Daniel Radcliffe), kreacija pisateljice J. K. Rowling, na svoj 11. rojstni dan izve, da je sin mogočnih čarovnikov in ima tudi sam edinstvene sposobnosti čaranja. Na Bradavičarki, šoli za čarovnike, ga čaka pustolovščina, kakršne še ni doživel … • Vseh osem filmov je na voljo v videoteki DKino in na HBO OD/GO.

Napovednik filma Nasmeh Mona Lise:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

