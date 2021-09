Dvanajstletna pribežnica iz Konga, ki živi v Belgiji brez dokumentov in sanja, da bo postala slavna vlogerka, s prijateljem izpelje družbeno angažirano akcijo za rešitev izumirajoče vrste žiraf. Ta družinski film je kljub resnim temam zabaven in barvit ter poln humorja, prijateljstva in ljubezni.

Belgija, Nizozemska │ 2019 │ 86 min. │ Družinska drama R: Frederike Migom I: Bebel Tshiani Baloji, Baloji, Joke Devynck, Mo Bakker, Tatyana Beloy IMDb: 6,4/10 │ Rotten Tomatoes: 100 % │ Uporabniki Googla: 88 %

Dvanajstletna Binti sanja, da bo postala slavna vlogerka. Z očetom sta iz Konga brez dokumentov prebežala v Belgijo. Binti želi živeti povsem normalno življenje, čeprav se z očetom pogosto skrivata pred policijo.

Enajstletni Elias v hiši na drevesu vodi Klub za rešitev okapijev – izumirajočih gozdnih žiraf iz Konga. Binti ga po naključju spozna, se pridruži njegovemu klubu in tako se začne vlogerska družbeno angažirana akcija.

"Če bi bili ameriški otroški filmi tako naravno energični in pripravljeni raziskati nekaj zahtevnih čustvenih resnic, kot to velja za belgijski film Binti, bi bili naši otroci in Hollywood veliko boljši." Sean P. Means, The Movie Cricket

"Čeprav je film namenjen mlademu občinstvu, Migomova ne prikriva resnosti tematike." Kaleem Aftab, Cineuropa

"Navdušena sem nad pogumnimi značaji, v tem primeru nad otrokoma, ki se bojujeta za tisto, za kar vesta, da jima pripada. Imata glas, ki mu velja prisluhniti." Frederike Migom, režiserka in scenaristka filma

Napovednik filma Binti: Zanimivosti: Celovečerni prvenec režiserke in scenaristke Frederike Migom je prejel številne nagrade, med njimi nagrado evropskega mladinskega filmskega festivala (JEFF) za najboljši film, na mednarodnem festivalu otroškega filma v Montrealu pa si je ob nagradi za najboljši film prislužil še posebno omembo otroške žirije.

Za najvišja belgijska filmska priznanja se je potegoval v kategorijah najboljšega flamskega filma, najobetavnejše igralke ( Bebel Tshiani Baloji ), najobetavnejšega igralca ( Baloji ) in najboljše izvirne filmske glasbe ( Le Motel ).

Film je primeren za otroke, stare osem let in več.

Okapiji, znani tudi kot gozdne žirafe ali zebraste žirafe, živijo v severozahodnem delu Demokratične republike Kongo v srednji Afriki.



Čeprav je lov nanje že od leta 1933 prepovedan, jih ogrožata uničevanje njihovega gozdnega habitata in krivolov.







Po ocenah Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN) živi v divjini od deset tisoč do 35 tisoč okapijev.

