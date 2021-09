Kickbokserka (Vechtmeisje/Fight Girl)

Mladinska drama o vročekrvni in nadarjeni 12-letni kikboksarki, ki se mora naučiti, kako obvladati svoja čustva, če želi uspeti tako v življenju kot v boksarskem ringu. Nizozemsko-belgijska koprodukcija je prejela nagrado mladega filmskega občinstva Evropske filmske akademije.

Nizozemska, Belgija │ 2018 │ 81 min. │ Mladinska drama R: Johan Timmers I: Aiko Beemsterboer, Noa Farinum, Imanuelle Grives, Bas Keizer IMDb: 6,3/10 │ Uporabniki Googla: 81 %

Vročekrvna dvanajstletnica Bo se med ločitvijo staršev z mamo in bratom preseli v predmestje Amsterdama. Soseda Joy jo seznani s kikboksarskim klubom v soseski. Bo je za ta šport nadarjena in kmalu bi lahko nastopila na nizozemskem prvenstvu.

Toda ločitev staršev jo zelo teži in njene skrbi postavijo na kocko nastop na prvenstvu. Bo se mora naučiti, kako obvladati svoja čustva, in hkrati sprejeti dejstvo, da ne more imeti nadzora nad vsem.

"Karizma mlade igralke Aiko Beemsterboer skupaj s pedantnim mizanscenskim pristopom Johana Timmersa filmu resnično omogoči, da se dvigne nad standard ..." Fabien Lemercier, Cineuropa

"Film pripoveduje zgodbo dekleta, ki svoja čustva izraža skozi kikboksing. Prikaže celo paleto njenih čustev, je zelo vznemirljiv in te spravi na rob sedeža." otroška žirija festivala JEF

"Režiser je natančno vedel, kako želi povedati to zgodbo. Z veliko strasti, navdiha, toda hkrati tudi z veliko jeze. Kickbokserka pokaže jezo v vseh pojavnih različicah, med mladimi in odraslimi, saj je vsak jezen na sebi lasten način." Gert Hermans, ECFA Journal

Napovednik filma Kickbokserka: Zanimivosti: Film je leta 2019 prejel evropsko nagrado mladega filmskega občinstva Evropske filmske akademije.





Režiser filma, Nizozemec Johan Timmers, je nekoč tudi sam treniral kikboks, o izkušnji s snemanjem tega celovečerca pa je dejal: "Užival sem v upodabljanju deklet, ki zbijejo fante. To je film o moči deklet."

Aiko Beemsterboer pred tem projektom ni imela izkušenj z kikboksom, med štirimesečnimi pripravami na vlogo Bo pa ga je vadila trikrat na teden.



Pri tem jo je vodila profesionalna nizozemska kikbokserka in svetovna prvakinja v temu športu Krista Fleming.

Johan Timmers je avtor več TV-serij in reklam, film Kickbokserka (2018) pa je njegov tretji celovečerec po komedijah Wonderbroeders (2014) in Loenatik, te gek! (2014).

