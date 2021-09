Mali princ Fahim (Fahim/Fahim, the Little Chess Prince)

Navdihujoča, ganljiva in zabavna resnična zgodba o Fahimu Mohammadu – bangladeškemu dečku, ki se je s predanim očetom v želji po boljši prihodnosti izselil v Francijo in postal svetovni mladinski prvak v šahu.

Francija, Bangladeš │ 2019 │ 103 min. │ Biografska komična drama R: Pierre-François Martin-Laval I: Assad Ahmed, Gérard Depardieu, Isabelle Nanty IMDb: 6,8/10 │ Rotten Tomatoes: 100 % │ Uporabniki Googla: 86 %

Bangladeš v tem tisočletju postane nemirna dežela, ki jo pretresajo katastrofalne poplave in družbeni nemiri, ato osemletni Fahim z očetom zapusti to državo in odide v Francijo.

Fahim že dalj časa dokazuje, da je pravi talent v igranju šaha, v Franciji pa obetavnega mladeniča predstavijo francoskemu šahovskemu mojstru Sylvainu Charpentierju.

Ta se zavzame za malega pribežnika in mu posreduje velike skrivnosti šaha, a tudi življenja ...

"Film ne služi toliko za motivacijo za naslednjega nadobudnega šahovskega prvaka kot za ponazoritev vedenja pripadnikov vrste, ki je sposobna sprejemati odločitve ne le z inteligenco in predvidevanjem, ampak tudi s sočutjem in vpogledom." John P. Harvey, BMA Magazine

"Ganljivo in polno napetosti." Catherine Balle, Le Parisien

"Iz te grenko-sladke pripovedi, navdihnjene z resničnimi dogodki, se pojavi neka nežnost, sočutje, ki prežema tudi humorne tone." Amélie Cordonnier, Femme Actuelle

Napovednik filma Mali princ Fahim: Zanimivosti: Scenarij temelji na avtobiografski knjigi Un roi clandestin (Ilegalni kralj), ki jo je Fahim Mohammad napisal skupaj z Xavierjem Parmentierjem in Sophie Le Callennec .





napisal skupaj z in . Francoski režiser Pierre-François Martin-Laval se je rodil v Marseillu in zelo dobro pozna situacijo sprejemanja različnosti ter sobivanja v večkulturnem okolju.



S filmom je želel spregovoriti tudi o tem, kako lahko igra šaha v nekaterih primerih rešuje življenja in spreminja usode.

