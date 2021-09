Ti filmi vam bodo pokazali, da šola ni šala

Ob začetku šolskega leta smo na malih zaslonih poiskali žanrsko raznolike filme, ki se odvijajo v osnovnih in srednjih šolah ter prikazujejo različne težave – od namišljenih do povsem resničnih –, s katerimi se srečujejo učenci, njihovi učitelji in predstavniki vodstev šol.

Spontano (Spontaneous, 2020)

Eksplozivna mešanica črne komedije, najstniške romance in grozljivke o skupini srednješolcev, ki se spopadajo z nenavadnim, nepojasnjenim in grozljivo bizarnim pojavom – spontano razstrelitvijo. • V sredo, 1. 9., ob 21.35 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Pri sedemnajstih (The Edge of Seventeen, 2016)

Srednješolsko življenje je za nerodno in neopazno Nadine (Hailee Steinfeld) vsak dan bolj neznosno, medtem ko je njen starejši brat najbolj priljubljen fant na šoli, za povrhu vsega pa se začne dobivati z njeno najboljšo prijateljico. • V četrtek, 2. 9., ob 17.55 na Kino.* │ Film je pod naslovom "Na robu sedemnajstih" na voljo tudi v videoteki DKino.

Srednješolci (Pored mene, 2015)

Srbski režiser Stevan Filipović predstavlja pogumen portret odpisane generacije, ki je v primežu starih ideologij, sodobne tehnologije in strahu pred negotovo prihodnostjo izgubila pristne medčloveške odnose. Film je na 62. puljskem filmskem festivalu osvojil zlato areno za najboljši celovečerec v mednarodnem tekmovalnem programu. • V videoteki DKino.

Srednja šola: Najhujša leta mojega življenja (Middle School: The Worst Years of My Life, 2016)

Družinska komedija spremlja življenje osnovnošolca, ki ima težave tako v šoli kot doma. Na srečo je skoval načrt za najboljše leto v zgodovini. S svojim najboljšim prijateljem Leonardom bo poskusil prekršiti čisto vsako pravilo na njihovi šoli. • V petek, 3. 9., ob 19.50 na CineStar TV 2.**

Mladenič v modrem (21 Jump Street, 2012)

Schmidt in Jenko (Jonah Hill in Channing Tatum), nekdanja sošolca in policijska kolega, se infiltrirata v srednjo šolo, da bi razkrila tamkajšnja kriminalna početja. Izjemno smešno priredbo istoimenske TV-serije sta režirala Phil Lord in Christopher Miller (LEGO film). • V videoteki DKino.

Grizliji (The Grizzlies, 2018)

Športna drama pripoveduje resnično zgodbo o težavah najstnikov v mestecu na severu Arktike, ki ima najvišji porast samomorov v severni Ameriki. Mladi ambiciozni učitelj se odloči, da jih bo navdušil za življenje in odvrnil od drog in alkohola. Dijakom predstavi igro z žogo, imenovano "lacross" … • V sredo, 1. 9., ob 20.05 na TV SLO 1.*

Kapitan Gatnik: Prvi epski film (Captain Underpants: The First Epic Movie, 2017)

Animirana komedija temelji na seriji priljubljenih knjig Dava Pilkeyja in prikazuje prvo celovečerno dogodivščino dveh nagajivih četrtošolcev in njunega hipnotiziranega ravnatelja. Ta začne verjeti, da je neumno navdušen in navdušujoče neumen superjunak, imenovan Kapitan Gatnik. • V videoteki DKino.

Slaba vzgoja (Bad Education, 2020)

Priljubljeni nadzornik šolskega okrožja Roslyn v New Yorku in njegovo osebje, prijatelji in sorodniki postanejo glavni osumljenci v največjem škandalu poneverb v javnih šolah v ameriški zgodovini. Glavni vlogi v biografski kriminalni komediji sta odigrala Hugh Jackman in Allison Janney. • V nedeljo, 5. 9., ob 19. uri na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Hej, učitelji (Hey! Teachers!, 2020)

Dokumentarec govori o dveh idealističnih mladih učiteljih, ki pridobivata prve poklicne izkušnje v manjšem in precej odmaknjenem industrijskem mestu v Rusiji. Tam naletita na zelo konzervativno okolje, prežeto z nacionalizmom, homofobijo in seksizmom, v katerem odrasli najbolj cenijo poslušnost in disciplino. • V nedeljo, 29. 8., ob 23. uri na TV SLO 1.*

DUFF - dežurni bajs (The DUFF, 2015)

Najstniška komedija o povsem običajni srednješolki, ki nekega dne izve, da so jo sošolci označili za neprivlačno prijateljico, s katero se ne hodi na zmenke. Da bi spremenila svoj položaj, za nasvet zaprosi postavnega športnika Wesleyja. • V videoteki DKino.

Napovednik filma Spontano:

