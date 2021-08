Pasje radosti in filmske sladkosti

Srce psa (Heart of a Dog, 2015)

Multimedijska umetnica in vdova slovitega glasbenika Louja Reeda Laurie Anderson se skozi podobe ter glasbo spominja svoje preljube terierke Lolabelle, ki je igrala na klavir in slikala s tačkami, posnetki psičke pa se izmenjujejo z zamišljenimi prizori njenega prehoda skozi bardo – tibetanski koncept prehodnega stanja po smrti. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Scooby-Doo! (Scoob!, 2020)

Prva celovečerna animirana pustolovščina o Scooby-Dooju prinaša zgodbo o izvoru prijateljstva med Scoobyjem in drugimi priljubljenimi junaki skrivnostnih ugank. • V soboto, 28. 8., ob 16.50 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Skrivno življenje hišnih ljubljenčkov (The Secret Life of Pets, 2016)

Ustvarjalci animiranih uspešnic Jaz, baraba in Minioni na šaljiv način raziskujejo, kaj se zgodi z newyorškimi hišnimi ljubljenčki, ko njihovi lastniki odidejo po svojih opravkih. • V videoteki DKino sta na voljo obe različici filma – sinhronizirana in podnaslovljena.

Skrivno življenje hišnih ljubljenčkov 2 (The Secret Life of Pets 2, 2019)

V nadaljevanju animirane uspešnice iz leta 2016 znova spremljamo kužka Maksa in njegove živalske prijatelje. V njihovih življenjih se zgodijo velike spremembe, kosmati junaki pa so se prisiljeni spopasti s svojimi največjimi strahovi. • V videoteki DKino sta na voljo obe različici filma – sinhronizirana in podnaslovljena.

Zaradi Winnija Dixieja (Because of Winn-Dixie, 2005)

Desetletna Opal se z očetom preseli v mestece na Floridi in tam najde potepuškega psa, ki ga poimenuje po lokalni trgovini. Radovedni mešanec deklici predstavi mesto in njegove nenavadne prebivalce, spotoma pa ljudi napolnita s pozitivno energijo, ljubeznijo in upanjem. • V torek, 31. 8., ob 9. uri na FOX Movies.*

Lassie (Lassie: Eine abenteuerliche Reise, 2020)

Najslavnejša filmska psička vseh časov, škotska ovčarka Lassie, se je prisiljena ločiti od dvanajstletnega Floriana, ob prvi priliki pa izkoristi priložnost in pobegne nazaj k svojemu ljubemu lastniku. • V videoteki DKino.

Otok psov (Isle of Dogs, 2018)

Wes Anderson (Grand Budapest hotel) se je veličastno vrnil k animaciji stop-motion z zgodbo o japonskem dečku, ki se poda na misijo, da bi našel svojega izgubljenega psa. Film je prejel srebrnega berlinskega medveda za najboljšo režijo. • V torek, 24. 8., ob 20.30 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Lovci na tartufe (The Truffle Hunters, 2020)

Topla, poetična in pogosto humorna oda izginjajočemu načinu življenja prikazuje skupino priletnih moških, ki na severozahodu Italije s pomočjo posebej izurjenih psov iščejo dragoceno kulinarično sestavino – bele tartufe iz Albe. • V videoteki DKino.

Bolt (2008)

Za super psa Bolta (glas mu je posodil John Travolta) vsak dan prinaša novo pustolovščino, nevarnost in spletke – a le na filmskem platnu. Ko pasjega zvezdnika uspešne televizijske oddaje iz hollywoodskega studia pomotoma pošljejo v New York, se začne njegova največja pustolovščina dotlej. • V sredo, 1. 9., ob 17.35 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Rdeči pes Modri (Red Dog: True Blue, 2016)

Družinski film o slovesu od otroštva je umeščen v čudovito avstralsko pokrajino ter prikazuje nepozabno prijateljstvo med Mickom in psom Modrim. To je polno skrivnostnih in razburljivih preizkušenj, ki dečka vodijo v mladostniška leta in prinesejo tudi prve občutke zaljubljenosti … • V videoteki DKino.

Hotel za pse (Hotel for Dogs, 2009)

Ker osiroteli najstnici in njenemu mlajšemu bratu krušni starši ne dovolijo, da bi se skupaj z njima v hišo vselil tudi kuža Friday, za katerega na skrivaj skrbita, otrokoma ne preostane drugega, kot da kosmatincu poiščeta nov dom. K sreči se v bližini nahaja zapuščen hotel, ki ga sestra in brat hitro spremenita v čisto pravi pasji hotel. • V četrtek, 26. 8., ob 21.40 na Kino.*

Mačke in psi (Cats and Dogs, 2001)

Mladi kuža pasme beagle mora s prijatelji rešiti svet, ko odkrije, da mačke pod vodstvom gospoda Tinklesa skrivoma kujejo zlovešči načrt, s katerim bi se znebile psov in zavladale planetu. • V videoteki DKino.

Napovednik filma Skrivno življenje hišnih ljubljenčkov:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 10 Planet HD 3 DA Planet 2 HD 5 DA Planet PLUS HD 4 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 (vsi HD) 6 │ 204 │ 206 DA Cinemax HD 208 DA Cinemax 2 HD 209 DA FOX Movies HD 216 DA Kino HD 219 DA