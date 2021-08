Sanjski konj (Dream Horse)

Dream Horse © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Dream Horse © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

ZDA, Velika Britanija │ 2020 │ 108 min. │ Biografska športna komična drama R: Euros Lyn I: Toni Collette, Damian Lewis, Owen Teale, Alan David, Lynda Baron IMDb: 6,9/10 │ Rotten Tomatoes: 88 % │ Uporabniki Googla: 76 %

Film pripoveduje resnično zgodbo o Dream Alliance – malo verjetno dirkalnemu konju, ki ga je vzredila natakarica iz malega valižanskega mesta Jan Vokes.

Čeprav ima zelo malo denarja in je brez izkušenj, Jan prepriča svoje sosede, da prispevajo del svojega skromnega zaslužka in pomagajo povzdigniti konja med dirkaško elito.

Naložba se obrestuje. Dream Alliance se z vztrajnostjo in odločnostjo povzpne po lestvici in se udeleži konjske dirke Welsh Grand National, kjer pokaže srce pravega prvaka.

1 / 12 2 / 12 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12

"To je majhen, sentimentalen in preprost film, ki ne prinaša veliko presenečenj. Namesto tega zmaga v srcu in v preprostem sporočilu o pomenu boja za ohranitev sanj." Brad Wheeler, Globe and Mail

"Spretno voden trud z dobro igralsko zasedbo je dovolj zadržan, da si res zasluži zahtevan smeh in solze." Dennis Harvey, Variety

"Flm je morda malce pocukran – pravzaprav zelo pocukran – a si nisem mogel pomagati, da ob njem ne bi užival – kot Ognjene kočije, samo da s konji." Peter Bradshaw, Guardian

Napovednik filma Sanjski konj: Zanimivosti: Resnično zgodbo konja Dream Alliance je obravnaval že dokumentarec Dark Horse: The Incredible True Story of Dream Alliance (2015).

je obravnaval že dokumentarec Dark Horse: The Incredible True Story of Dream Alliance (2015).

Resnična Janet Vokes pred Dream Allianceom ni imela izkušenj z vzrejo konjev, je pa redila male angleške hrte in dirkalne golobe.

pred Dream Allianceom ni imela izkušenj z vzrejo konjev, je pa redila male angleške hrte in dirkalne golobe. Niti Toni Collette (Jan Vokes) niti Damian Lewis (Howard Davies) pravzaprav nista Valižana.



(Jan Vokes) niti (Howard Davies) pravzaprav nista Valižana. Prva izbira za vlogo Jan Vokes je bila valižanska igralka Catherine Zeta-Jones , a so to možnost nazadnje izključili, saj so menili, da je igralka preveč glamurozna in premalo podobna Vokesovi.

, a so to možnost nazadnje izključili, saj so menili, da je igralka preveč glamurozna in premalo podobna Vokesovi. Valižanski igralec Ioan Gruffudd je bil prvotna izbira producentov za vlogo Howarda Daviesa, vendar so ameriški distributerji želeli igralca, ki ga ameriško občinstvo bolje pozna, zato so namesto njega izbrali Damiana Lewisa.

je bil prvotna izbira producentov za vlogo Howarda Daviesa, vendar so ameriški distributerji želeli igralca, ki ga ameriško občinstvo bolje pozna, zato so namesto njega izbrali Damiana Lewisa. Anthonyju Hopkinsu , vendar jo je ta zaradi natrpanega urnika zavrnil.

, vendar jo je ta zaradi natrpanega urnika zavrnil. Celovečerec valižanskega režiserja Eurosa Lyna so premierno prikazali na festivalu neodvisnega filma Sundance, začetek rednega kinematografskega predvajanja filma pa so zaradi pandemije virusa covid-19 večkrat prestavili.



Severnoameriški kinematografi so ga začeli predvajati maja 2021, britanski pa junija 2021.

so premierno prikazali na festivalu neodvisnega filma Sundance, začetek rednega kinematografskega predvajanja filma pa so zaradi pandemije virusa covid-19 večkrat prestavili. Severnoameriški kinematografi so ga začeli predvajati maja 2021, britanski pa junija 2021. V zadnjem prizoru pred odjavno špico igralska zasedba skupaj z resničnimi Jan Vokes, Brianom Vokesom in Howardom Daviesom družno prepeva pesem Delilah. To je izvirno pel valižanski pevec Tom Jones.

V videoteki DKino si oglejte tudi: