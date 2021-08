Mladi Ahmed (Le Jeune Ahmed/Young Ahmed)

Belgija, Francija │ 2019 │ 81 min. │ Drama R: Jean-Pierre in Luc Dardenne I: Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Victoria Bluck IMDb: 6,5/10 │ Rotten Tomatoes: 59 % │ Uporabniki Googla: 64 %

Trinajstletni Ahmed predano sledi prepričanjem imama radikalne muslimanske skupnosti v manjšem belgijskem kraju. Njegov odnos do nečistosti se vedno bolj zaostruje, vse do poskusa umora učiteljice, ki arabščino poučuje s pomočjo "grešnih" pesmi.

Mama, brat, učiteljica, psihologinja, socialni delavci in drugi poskušajo obrzdati Ahmedova skrajna čustva, njegova prepričanja pa z ljubezenskimi skušnjavami zamaje tudi simpatično dekle Louise. Kako daleč bo mladega Ahmeda prignal njegov boj?

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

"Zasluge za empatijo, ki jo čutimo do Ahmedovega lika, gre seveda pripisati talentu bratov Dardenne in njuni sposobnosti, da najdeta neizkušene igralce in od njih zahtevata, kar pričakujemo od velikih igralcev. Dokaz za to je Idir Ben Addi, ki s svojim jedrnatim, zadržanim nastopom obvladuje ves film." Véronique Cauhapé, Le Monde

"Scenarij je inteligenten, drama kompleksna, zaplet pa napet kot v trilerju. Film, zgrajen okoli niza moralnih odločitev, ki jih mora fant sprejeti ali zavrniti, je ravno toliko popotovanje v junakovo notranjost kot zgodba o najstniškem uporu." Martyn Conterio, CineVue

"Novi film bratov Dardenne je že zaradi teme bolj kontroverzen kot njuna druga dela, a tudi bolj aktualen in vznemirljiv. /…/ Film morda res ne ponuja odgovorov, zastavlja pa pomembna vprašanja in prinaša pronicljiva opažanja. Konec je poln upanja, a odprt. Gre za zrel in tankočuten prispevek k sodobni razpravi." Dave Calhoun, Time Out London

Napovednik filma Mladi Ahmed: Zanimivosti: Film se je na 72. filmskem festivalu v Cannesu potegoval za prestižno zlato palmo.

Jean-Pierre in Luc Dardenne , pa sta s festivala odnesla nagrado za najboljša režiserja.

in , pa sta s festivala odnesla nagrado za najboljša režiserja. Če bi Mladi Ahmed prejel zlato palmo, bi se prvič v zgodovini festivala zgodilo, da bi režiser (oziroma v tem primeru režiserski par) trikrat prejel to prestižno nagrado.



Francis Ford Coppola , Emir Kusturica , Michael Haneke in Ken Loach .

, , in . Film je na mednarodnem filmskem festivalu Valladolid prejel nagradi za najboljši scenarij in najboljšo montažo, predvajali pa so ga tudi na newyorškem in dunajskem filmskem festivalu ter na Liffu.



V videoteki DKino si oglejte tudi: