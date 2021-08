Avdicija (Das Vorspiel/The Audition)

Nemčija, Francija │ 2019 │ 95 min. │ Drama R: Ina Weisse I: Nina Hoss, Simon Abkarian, Jens Albinus, Ilja Monti, Serafin Mishiev IMDb: 6,5/10 │ Rotten Tomatoes: 79 % │ Uporabniki Googla: 76 %

Anna Bronsky je stroga učiteljica violine na konservatoriju v Berlinu. Navkljub nasprotovanju svojih kolegov si prizadeva sprejeti učenca, v katerem zazna izjemen talent. Prepričana je, da veličina izhaja iz boja in da nikoli ni nič dovolj dobro.

Aleksandra tako pripravlja na izpit ob koncu leta in zanemarja svojega mladega sina Jonasa, ki je tudi violinist in ljubitelj hokeja na ledu. Avdicija se približuje in Anna uporablja vedno bolj nenavadne prijeme. Na odločilen dan pa se zgodi usodna nesreča …

"Weissejeva navdušujoča in hladnokrvna drama obrne na glavo vse vrste klišejev o navdihujočih učiteljih." Guy Lodge, Variety

"Film z veliko jasnostjo sporoča, kako lahko disciplino usmerimo tako navznoter kot navzven." Pat Brown, Slant Magazine

"Poslastica, ki postane srhljivo navdušenje, in ena od tistih pozorno opazovanih dram, ki jih vzljubite – zaradi njihove intimnosti, mirne avtoritete in skrivnostnosti –, še preden začnete razumeti, za kaj v resnici gre." Joe Morgenstern, Wall Street Journal

Napovednik filma Avdicija: Zanimivosti: Film režiserke Ine Weisse so premierno prikazali na mednarodnemu filmskemu festivalu v Torontu.

Nina Hoss za vlogo učiteljice Anne Bronsky prejela zlato školjko za najboljšo igralko.

Das Vorspiel je namreč nemški izraz tako za preludij (uvodni instrumentalni stavek glasbenega dela) kot za predigro.

. Cenjena nemška filmska in gledališka igralka Nina Hoss ima za seboj že več kot 40 filmskih in televizijskih vlog.





