Trilogija 1001 noč (As Mil e Uma Noites/Arabian Nights)

Portugalski filmski ustvarjalec Miguel Gomes (Tabu) je z monumentalno trilogijo 1001 noč (Nemiren, Obupan, Začaran) po navdihu duha in strukture Šeherezadinih pripovedk stkal alegorično in aktualno politično tapiserijo sodobne Portugalske v primežu "politike zategovanja pasu".

Portugalska, Francija, Nemčija, Švica │ 2015 │ Drama R: Miguel Gomes I: Crista Alfaiate, Chico Chapas, Luísa Cruz, Pedro Caldas, Carloto Cotta

Na Portugalskem, v evropski državi v krizi, se filmski režiser odloči, da bo iz bedne realnosti, v katero je pogreznjen, zgradil izmišljene zgodbe.

Ko pa v svojem delu ne uspe odkriti smisla, strahopetno pobegne in izziv naprti prelepi Šeherezadi.

Ta bo potrebovala veliko poguma in zanosa, da ne bo kralja dolgočasila z zgodbami o nesrečni deželi. Ko druga za drugo minevajo noči, se nemir preveša v obup in nato v začaranost.

1001 noč: Nemiren (Volume 1, O Inquieto/Volume 1 - The Restless One) 120 min. │ IMDb: 6,9/10 │ Rotten Tomatoes: 97 % │ Uporabniki Googla: 63 %

1001 noč: Obupan (Volume 2, O Desolado/Volume 2 - The Desolate One) 127 min. │ IMDb: 7,1/10 │ Rotten Tomatoes: 100 % │ Uporabniki Googla: 63 %

1001 noč: Začaran (Volume 3, O Encantado/Volume 3 - The Enchanted One) 120 min. │ IMDb: 6,4/10 │ Rotten Tomatoes: 88 % │ Uporabniki Googla: 63 %

"Kakorkoli že boste užili njegovih skoraj štiristo minut, sem prepričan, da boste očarani od prve do zadnje sekunde tega filma, polnega presežne duhovitosti in dobrosrčnosti." Calum Marsh, The Village Voice

"Gomes z mešanico avtohtonega izročila in partizanskega besa, teatralične umetelnosti in novinarskega preiskovanja lastnoročno prerodi politični film." Richard Brody, The New Yorker

"Najambicioznejši film letošnjega Cannesa." Adam Cook, Indiewire

"Nadrealističen, omotičen, erotičen in še tisoč drugih reči." David Ehrlich, Time Out New York

"Gomes je ustvaril nekaj povsem unikatnega in naravnost izjemnega; protestni krik zoper sile, ki so zadušile ogenj njegove dežele, in ljubezensko pesem tistim, ki skušajo njen plamen znova zanetiti." Ben Nicholson, CineVue

Napovednik trilogije 1001 noč: Zanimivosti: Vse tri dele 1001 noči (2015) so premierno predvajali na 68. kanskem filmskem festivalu v sklopu sekcije Štirinajst dni režiserjev.

Miguel Gomes je po svojem tretjem celovečercu Tabu (2012) razmišljal, da bi šel snemati v Mehiko. Nato pa se je Portugalska znašla v hudem primežu gospodarske krize in lahko je videl, kako se družba spreminja.



Zato si je rekel: "Zdaj ne morem oditi, ostati moram tu in nekaj narediti. Ker sem filmar, sem se čutil dolžnega upodobiti trenutno dogajanje v moji deželi, v moji družbi. Nič drugega mi ni preostalo."

Drugi del je bolj mračen in predstavlja pekel. Ta film je najbolj nasilen, vsebuje manj zgodb in te so daljše.



V tretjem delu se Šeherezada odzove na drugi del in se znajde v krizi.

Drugi del trilogije, film 1001 noč: Obupan (2015), je bil uraden portugalski kandidat za tujejezičnega oskarja, vendar se ni uvrstil med končnih pet nominirancev.

Miguel Gomes (1972, Lizbona) je študiral na lizbonski Šoli za film in gledališče ter med letoma 1996 in 2004 delal kot filmski kritik pri različnih portugalskih medijih.







Leta 2008 je v sklopu canske sekcije Štirinajst dni režiserjev predstavil svoj drugi celovečerec Naš ljubi mesec avgust (2008), ki je pozneje postal eden od kritiških in festivalskih ljubljencev leta.







Ta je na 62. Berlinalu prejela nagrado FIPRESCI, ki jo podeljuje mednarodna žirija svetovnega združenja filmskih kritikov in novinarjev, ter nagrado Alfreda Bauerja oziroma srebrnega berlinskega medveda za film, ki odpira nove perspektive kinematografske umetnosti.

