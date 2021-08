Nevidno življenje Evridike (A Vida Invisível/Invisible Life)

V petdeseta leta prejšnjega stoletja postavljena, a sodobno zrežirana tropska melodrama o nezlomljivi vezi med brazilskima sestrama in njunem boju proti patriarhalni represiji. Nagrada za najboljši film v sklopu Posebni pogled festivala v Cannesu.

Brazilija, Nemčija │ 2019 │ 134 min. │ Drama R: Karim Aïnouz I: Carol Duarte, Júlia Stockler, Fernanda Montenegro, Gregório Duvivier IMDb: 7,8/10 │ Rotten Tomatoes: 94 % │ Uporabniki Googla: 87 %

Rio de Janeiro leta 1950. Sestri Eurídice in Guida živita s konservativnimi starši in sanjata o drugačnem življenju – Eurídice bi rada postala pianistka, Guida pa išče veliko ljubezen.

Ko Guida zanosi, oče v navalu jeze med sestrama prekine vse stike. To je začetek dolgotrajne ločitve dveh žensk, ki nikoli ne izgubita upanja, da se bosta znova našli.

"To je drama o odpornih ženskah, nepremišljenih moških in strahotno neuresničenih sanjah, povedana s prožno milostjo, globokim občutkom in empatijo, ki se razteza v vse smeri." Justin Chang, Los Angeles Times

"Na koncu se boste počutili, kot da ste nekje bili in da poznate te ljudi. Guida in Euridice bosta morda dolgo ostali z vami." Mick LaSalle, San Francisco Chronicle

"Skozi bogato razslojene leče grajenja mitov in melodrame uspe Aïnouzu ujeti srčno bolečino, osamljenost in trdoživost žensk na robu." Amil Niazi, Globe and Mail

Napovednik filma Nevidno življenje Evridike: Zanimivosti: Film brazilskega režiserja Karima Aïnouza temelji na leta 2016 izdanem romanu The Invisible Life of Eurídice Gusmão (Nevidno življenje Eurídice Gusmão) brazilske avtorice in novinarke Marthe Batalhe .

Film smo si lahko ogledali tudi na 31. Liffu.

Režiserja in soscenarista filma Aïnouza je k projektu napeljala osebna izkušnja.







Hkrati je od nekdaj želel posneti melodramo, ki bi bila relevantna za naš čas. "Zamislil sem si film, ki bi bil ganljiv in prekipevajoč kot opera, poln nasičenih, fluorescentnih barv – film, ki bi bil večji od življenja. Žanrski film, ki pa bi bil hkrati zelo oseben. Posneti sem hotel tropsko melodramo."

Na 92. podelitvi zlatih kipcev je sicer v tej kategoriji slavil prvi tujejezični prejemnik oskarja za najboljši film – južnokorejski Parazit (2019).

