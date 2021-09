Televizijska prizma terorizma

Ob 20. obletnici terorističnih napadov v ZDA smo na malih zaslonih poiskali igrane in dokumentarne vsebine, ki na različne načine obravnavajo terorizem in vojno proti njemu.

DOKUMENTARNI FILMI

Neskončni 11. september (Surviving 9/11, 2021)

Rahločutno posneta pričevanja preživelih, njihovih svojcev in svojcev tistih, ki jim ni uspelo uiti peklu, pa grozljive izkušnje in usode junaških reševalcev, prvih posredovalcev. Dokumentarni film 20 let po tragičnih dogodkih prinaša zgodbo, ki je zamajala temelje sveta. • V nedeljo, 12. 9., ob 22.15 na TV SLO 1.*

Lov na bin Ladna (Manhunt: The Inside Story of the Hunt for Bin Laden, 2013)

Film dokumentira lov na Osamo bin Ladna, vrhunec pa doseže v dramatičnem zasledovanju in uboju aprila leta 2011. Režiser Greg Barker s pomočjo ekskluzivnih filmskih posnetkov in dramatičnih pogovorov s ključnimi udeleženci razkriva doslej skrite plati ene najbolj raziskanih zgodb sedanjega časa. • Na HBO OD/GO.

11. september - prezrto svarilo (9/11 - The Unheeded Warning, 2020)

Teroristični napad na ZDA 11. septembra 2001 je zamajal svet in Zahod je islamskemu fundamentalizmu ter vodji talibanov Osami bin Ladnu napovedal vojno. Toda zakaj se ZDA in Evropa niso že prej odzvale? Zgodbo razkrivajo evropski in afganistanski diplomati, politiki in vojaški funkcionarji, ki so dogodke spremljali od blizu. • V torek, 7. 9., ob 20.55 na TV SLO 2.*

Newyorški epicentri 11. 9. —> 2021 1/2 (NYC Epicenters 9/11→2021½, 2020)

Z oskarjem in emmyjem nagrajen režiser Spike Lee predstavlja epsko štiridelno dokumentarno serijo o življenju, izgubi in preživetju v New Yorku v dveh desetletjih po terorističnih napadih 11. septembra 2001, obravnava pa tudi tamkajšnje spopadanje z epidemijo covid-19. • Na HBO OD/GO.

11. september - padajoči človek (9/11: The Falling Man, 2006)

Dokumentarni film spremlja ljudi, ki so povezani s fotografijo z dneva terorističnega napada – fotografa, ki jo je posnel, ljudi, ki so ga obsojali, urednike, ki so fotografijo objavili, in novinarja, ki je poskušal ugotoviti identiteto slikanega. • V soboto, 11. 9., ob 20.10 na HRT 1.***

Vzpon in padec: Svetovni trgovinski center (Rise and Fall: The World Trade Center, 2021)

Dokumentarna oddaja skozi intervjuje pripoveduje zgodbo tistih, ki so pomagali zgraditi dvojčka Svetovnega trgovinskega centra, tistih, ki so tam delali, in tistih, ki so preživeli njun konec. • V nedeljo, 12. 9., ob 21. uri na History Channel.*

IGRANI FILMI

Oporišče (The Outpost, 2019)

Napeta vojna drama z zvezdniško igralsko zasedbo temelji na neleposlovni knjigi ameriškega novinarja Jaka Tapperja in prikazuje krvavo bitko med peščico ameriških vojakov in stotinami talibanskih borcev v afganistanskem okrožju Kamdeš. • Film je na voljo v videoteki DKino.

00:30 – Tajna operacija (Zero Dark Thirty, 2012)

Jessica Chastain v razburljivem trilerju režiserke Bombne misije o elitni skupini pripadnikov ameriške obveščevalne službe, ki se je vse desetletje posvečala le enemu cilju – najti in likvidirati Osamo bin Ladna. Pet nominacij za oskarja, tudi za najboljši film leta. • V petek, 10. 9., ob 20. uri na CineStar TV Action & Thriller.**

Vojni psi (War Dogs, 2016)

Po resničnih dogodkih posneta komična drama režiserja trilogije Prekrokana noč z Jonahom Hillom in Milesom Tellerjem v vlogah podjetnih mladeničev, ki jima uspe podpisati 300 milijonov dolarjev vredno pogodbo s Pentagonom za oskrbo zaveznikov v Afganistanu z orožjem. • V videoteki DKino.

Nadzor z neba (Eye in the Sky, 2015)

Oskarjevka Helen Mirren, Aaron Paul in pokojni Alan Rickman v napetem vojnem trilerju, ki raziskuje moralne, etične in politične dileme sodobnega vojskovanja z brezpilotnimi letali. • V ponedeljek, 13. 9., ob 21.45 na CineStar TV Premiere 1.**

Štirje levi (Four Lions, 2010)

Duhovita politična komedija, ki se islamskega terorizma loteva skozi prizmo satire, vidi džihadiste kot človeška bitja in človeška bitja kot inherentno absurdna. Kar je Reinerjev To je Spinal Tap! naredil za heavy metal in Kubrickov Dr. Strangelove za hladno vojno, naredijo Štirje levi za sodobni terorizem. • V videoteki DKino.

Ekipa Amerika: Svetovni policaji (Team America: World Police, 2004)

Ekipa Amerika izve, da diktator Kim Jong II prodaja orožje za množično uničevanje teroristom. Ekipa tako sklene izvesti junaško misijo, da bi rešila svet. Akcijsko-pustolovsko komedijo, v kateri nastopajo lutke, so zasnovali ustvarjalci animirane TV-serije South Park. • V ponedeljek, 13. 9., ob 00.25 na TV 1000.*

Napovednik filma 00:30 – Tajna operacija:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 10 Planet HD 3 DA Planet 2 HD 5 DA Planet PLUS HD 4 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 TV 1000 218 DA CineStar TV Premiere 1 HD** 226 DA CineStar TV Action & Thriller** 224 DA TV SLO 1 HD 1 DA TV SLO 2 HD 2 DA History Channel HD 109 DA HRT 1 HD 704 DA

*Možnost sedemdnevnega ogleda za nazaj velja za linearne programe.

**Program omogoča tridnevni ogled za nazaj.