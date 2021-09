Nepozabni filmi o izgubi spomina

Daleč od nje (Away from Her, 2006)

Fioni (Julie Christie) diagnosticirajo Alzheimerjevo bolezen in odloči se, da bo šla v negovalni dom. Ko jo mož po mesecu dni lahko prvič obišče, razočaran ugotovi, da je pozabila številne lepe skupne trenutke, hkrati pa se je navezala na drugega oskrbovanca doma. Nominacija za oskarja za najboljšo igralko in najboljši prirejen scenarij. • Film je na voljo v videoteki Pickbox.

Večno sonce brezmadežnega uma (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004)

Ko Joel (Jim Carrey) z osuplostjo spozna, da si je njegovo donedavno dekle Clementine (Kate Winslet) izbrisalo spomin na njuno burno razmerje, obupan poišče izumitelja postopka in stori enako, toda kmalu ugotovi, da bi nekatere spomine vendarle rad obdržal. Film je prejel oskarja za najboljši scenarij, za kipec pa je bila nominirana tudi Winsletova. • V petek, 24. 9., ob 17.55 na FOX Movies.*

Še vedno Alice (Still Alice, 2014)

Zgodba, posneta po knjižni uspešnici svetovno priznane nevrobiologinje, prikazuje cvetočo kariero in življenje profesorice jezikoslovja Alice, ki ji zdravniki postavijo diagnozo začetkov Alzheimerjeve bolezni. Glavna igralka Julianne Moore je za vlogo prejela oskarja. • V videoteki VOYO.

Ribica (Little Fish, 2020)

Hvaljena romantična drama spremlja poskus mladih poročencev (Olivia Cooke in Jack O'Connell), da bi ohranila razmerje med epidemijo skrivnostnega virusa, ki povzroča izgubo spomina. • V videoteki DKino.

Preden zaspim (Before I Go to Sleep, 2014)

Christine se vsako jutro zbudi v neznani sobi ob neznanemu moškemu. Ta ji razloži, da je njen soprog in da po prometni nesreči, ki jo je doživela pred desetimi leti, vsak dan izgubi nove spomine takoj, ko zaspi. Ji bo uspelo sestaviti preteklost? Glavni vlogi v psihološkem trilerju sta odigrala Nicole Kidman in Colin Firth. • V soboto, 26. 19., ob 0.10 na CineStar TV 1.** │ Tudi v DKino.

Novo življenje (The Majestic, 2001)

Hollywoodski scenarist (Jim Carrey), ki se je znašel na seznamu prepovedanih avtorjev leta, leta 1951 doživi avtomobilsko nesrečo in utrpi izgubo spomina. Preseli se v mirno mestece v notranjost države, tam pa ga zamenjajo za nekega junaka iz druge svetovne vojne. • V soboto, 25. 9., ob 23.25 na POP TV.*

Alzheimerjeva bolezen (The Alzheimer's Project, 2009)

Čeprav je prihodnost optimistična, se dandanes na milijone ljudi spopada z bolečo Alzheimerjevo boleznijo in njenimi smrtonosnimi posledicami. V tem dokumentarcu boste spoznali sedem ljudi, ki živijo s to boleznijo. • Vseh pet delov dokumentarca je na voljo na HBO OD/GO.

Reševanje malega nema (Finding Nemo, 2003)

Na koncu vam predstavljamo dva lahkotnejša filma z likom, ki ima težave s spominom. V prvem mlado klovnsko ribico Nema ljudje ujamejo na Koralnem grebenu in odpeljejo v Sidney. Njegov pretirano zaščitniški oče Marlin in pozabljiva modra ribica Dory se odpravita na epsko potovanje, da bi ga rešila. • V ponedeljek, 27. 9., ob 15. uri na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Iskanje pozabljive Dory (Finding Dory, 2016)

Ljubezniva in pozabljiva Dory se nekega dne spomni, da ima vendarle družino, ki jo tam zunaj nekje išče, zato se s prijateljema odpravi na dolgo potovanje do kalifornijskega morskega inštituta. • Na HBO OD/GO.

Napovednik filma Še vedno Alice:

