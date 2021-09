Dan, ko sta Tommy Lee Jones in Oliver Stone dopolnila 75 let

Petnajstega septembra sta 75. rojstni dan praznovala dva oskarjevca in večkratna sodelavca – igralec Tommy Lee Jones ter režiser in scenarist Oliver Stone. Preverite, katere njune filme si boste lahko ogledali v prihodnjih dneh.

FILMI TOMMYJA LEEJA JONESA

Pot domov (The Homesman, 2014)

Ko Mary Bee Cuddy (Hilary Swank) Georgeu Briggsu (Tommy Lee Jones) reši življenje, ga prosi, naj ji pomaga odpeljati tri ženske, ki so izgubile razum, iz Nebraske v Iowo. Lee Jones je film tudi režiral, to pa je njegov drugi celovečerni režijski projekt po filmu Trikrat pokopani Melquiades Estrada (2005) • V nedeljo, 19. 9., ob 1.05 na CineStar TV 2.**

Klient (The Client, 1994)

Bister 11-letnik je priča samomoru mafijskega odvetnika, zato najame odvetnico (Susan Sarandon), da bi zaščitila njega in njegovo družino. Tommy Lee Jones je v tej priredbi istoimenskega romana Johna Grishama upodobil tožilca, ki želi primer izkoristiti kot odskočno desko za svoje politične ambicije. • V ponedeljek, 20. 9., ob 7. uri na TV 1000.*

Mesto Wander (Wander, 2020)

Kriminalni misteriozni triler z Aaronom Eckhartom v vlogi paranoičnega zasebnega detektiva, ki raziskuje sumljivo smrt v mestecu v Novi Mehiki in primer poveže s smrtjo svoje hčere, pri preiskavi pa mu pomaga še en teoretik zarot v podobi Leeja Jonesa. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Ad Astra: Pot do zvezd (Ad Astra, 2019)

Astronavt Roy McBride (Brad Pitt) potuje do zunanjih meja osončja, da bi našel svojega pogrešanega očeta (Lee Jones) in rešil skrivnost, ki ogroža obstoj našega planeta. Film Jamesa Graya (Ljubimki, Priseljenka) so premierno prikazali na Beneškem filmskem festivalu. • V petek, 17. 9., ob 11.10 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Cesar (Emperor, 2012)

Ko po kapitulaciji Japonske v drugi svetovni vojni oblast prevzamejo ameriške sile pod vodstvom generala Douglasa MacArthurja (Lee Jones), brigadni general Bonner Fellers (Matthew Fox) dobi nalogo, ki lahko spremeni potek zgodovine – spisati mora poročilo, na podlagi katerega se bodo politiki odločili, ali naj cesarja Hirohita obesijo kot vojnega kriminalca. • V petek, 10. 9., ob 20.05 na TV SLO 2.*

FILMI OLIVERJA STONA

Snowden (2016)

Biografski triler Oliverja Stona raziskuje intimno ozadje dogodkov in odločitev, zaradi katerih je mladi konservativni patriot Edward Snowden (Joseph Gordon-Levitt) postal razvpiti žvižgač, junak boja za pravico do zasebnosti in ameriški državni sovražnik številka ena. • V videoteki DKino.

Aleksander (Alexander, 2004)

Spektakel Oliverja Stona spremlja enega najvplivnejših svetovnih voditeljev v zgodovini. Naslovnega junaka – častihlepnega in pogumnega kralja in vojščaka, ki z mladostniško aroganco vodi svoje precej oslabljene sile proti ogromni perzijski vojski – je upodobil Colin Farrell, v filmu pa igrajo še Angelina Jolie, Anthony Hopkins, Val Kilmer in Jared Leto. • V soboto, 25. 9., ob 20. uri na CineStar TV Action & Thriller.**

Rojen 4. julija (Born on the Fourth of July, 1989)

Biografska drama pripoveduje o marincu Ronu Kovicu (Tom Cruise), ki je bil ranjen v Vietnamu in pozneje postal znan protivojni aktivist. Stone je po zaslugi tega filma prejel drugega oskarja za najboljšo režijo – pred tem je v tej kategoriji slavil že z Vodom smrti (1986) –, film pa je prejel še oskarja za najboljšo filmsko montažo. • Na HBO GO.

Rojena morilca (Natural Born Killers, 1994)

Množična morilca Mickey in Mallory (Woody Harrelson in Juliette Lewis) v pičlih treh tednih ubijeta več kot petdeset nedolžnih ljudi. Ko ju končno doseže roka pravice, se okoli njiju zgrne pravi medijski cirkus. Lee Jones je v filmu upodobil upravnika zapora, to pa je njegovo drugo sodelovanje z Oliverjem Stonom po filmih JFK (1991) in Nebo in zemlja (1993). • V soboto, 25. 9., ob 23.10 na TV 1000.*

Polnočni ekspres (Midnight Express, 1987)

Med tihotapljenjem mamil iz Turčije oblasti zasačijo Billyja in sodišče ga kot grešnega kozla obsodi na 30-letno zaporno kazen. Če naj sploh preživi, mu ostane le še beg oziroma vožnja s "polnočnim ekspresom". Film je režiral lani umrli Alan Parker, Oliver Stone pa je priredil scenarij po avtobiografskem romanu Billyja Hayesa in zanj prejel prvega od svojih treh oskarjev. • Na HBO OD/GO.

