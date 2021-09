Resnica in čast (The Last Full Measure)

Razburljiva in ganljiva vojna drama z odlično igralsko zasedbo pripoveduje resnično zgodbo o posthumno odlikovanemu zdravniškemu padalcu, ki je v enem samem krvavem dnevu vietnamske vojne rešil življenje več kot 60 soborcem in zaradi tega izgubil svojega. Film je labodji spev dveh igralskih legend – Petra Fonde in Christopherja Plummerja.

ZDA │ 2019 │ 111 min. │ Biografska vojna drama R: Todd Robinson I: Jeremy Irvine, William Hurt, Ed Harris, Samuel L. Jackson IMDb: 6,8/10 │ Rotten Tomatoes: 60 % │ Uporabniki Googla: 83 %

Resnična zgodba o Williamu Pitsenbargerju – zdravniškemu padalcu, ki je lastnoročno rešil prek 60 ljudi, preden je sam padel v najbolj krvavi bitki vietnamske vojni.

Imel je priložnost, da pobegne s helikopterjem, a je ostal in poskušal rešiti vse vojake, ki so obtičali tam. Na koncu ga je ubil sovražnikov strel in za tovariše je žrtvoval svoje življenje.

Leta 1999 uslužbenec ameriškega ministrstva za obrambo dobi nalogo, da razišče, če si je Pits zaslužil medaljo časti, za kar so njegovi tovariši lobirali več kot 30 let.

"Ena od vrlin filma Todda Robinsona je, da so skoraj vse vloge dodelili galeriji odličnih igralcev." David Stratton, The Australian

"V svoji zadnji filmski vlogi dobi Fonda priložnost, da je čudovit – in takšen seveda tudi je." Danny Leigh, Financial Times

"Ganljiva, presunljiva in nepozabna zgodba o vietnamski vojni in njenih posledicah v tradiciji filmov Lovec na jelene in Vojakova vrnitev." Richard Roeper, Chicago Sun-Times

Napovednik filma Resnica in čast: Zanimivosti: Zdravniški padalec William Hart Pitsenbarger je med vietnamsko vojno opravil skoraj 300 reševalnih misij, na svoji zadnji misiji pa je rešil življenja več kot 60 mož in pri 21 letih žrtvoval svojega.







Skoraj 35 let pozneje so primer še enkrat preučili in vendarle povišali Pitsenbargerjevo odlikovanje.

je med vietnamsko vojno opravil skoraj 300 reševalnih misij, na svoji zadnji misiji pa je rešil življenja več kot 60 mož in pri 21 letih žrtvoval svojega. Skoraj 35 let pozneje so primer še enkrat preučili in vendarle povišali Pitsenbargerjevo odlikovanje. Abrahama Lincolna v Gettysburgu v ameriški zvezni državi Pensilvaniji.



Bitka pri Gettysburgu je predstavljala prelomnico v ameriški državljanski vojni, ki je trajala od leta 1861 do leta 1865, Lincoln pa je v govoru počastil padle in izjavil, da so ti "izkazali zadnjo polno mero predanosti".

v Gettysburgu v ameriški zvezni državi Pensilvaniji. Bitka pri Gettysburgu je predstavljala prelomnico v ameriški državljanski vojni, ki je trajala od leta 1861 do leta 1865, Lincoln pa je v govoru počastil padle in izjavil, da so ti "izkazali zadnjo polno mero predanosti". Petra Fonde in zadnji igrani film oskarjevca Christopherja Plummerja . Prvi je umrl še pred izidom tega filma, avgusta 2019, drugi pa februarja letos.



Plummerjev zadnji film, animirana pustolovščina Heroes of the Golden Masks (Junaki zlate maske), je trenutno v postprodukciji in bo v kinematografe predvidoma prispel pred koncem leta 2021.

in zadnji igrani film oskarjevca . Prvi je umrl še pred izidom tega filma, avgusta 2019, drugi pa februarja letos. Plummerjev zadnji film, animirana pustolovščina Heroes of the Golden Masks (Junaki zlate maske), je trenutno v postprodukciji in bo v kinematografe predvidoma prispel pred koncem leta 2021. Jeremy Irvine (William Pitsenbarger) je na velikem platnu debitiral z glavno vlogo v še eni vojni drami – Grivastemu vojaku (2011) Stevena Spielberga .

(William Pitsenbarger) je na velikem platnu debitiral z glavno vlogo v še eni vojni drami – Grivastemu vojaku (2011) . Tretji celovečerec režiserja in scenarista Todda Robinsona (Morilca osamljenih src, Fantom) so premierno prikazali na posebni brezplačni projekciji za ameriške vojne veterane v newyorški vasici Westhampton Beach.

(Morilca osamljenih src, Fantom) so premierno prikazali na posebni brezplačni projekciji za ameriške vojne veterane v newyorški vasici Westhampton Beach. Med odjavno špico filma se prikazujejo intervjuji z resničnimi letalci in vojaki, ki so poznali Williama Pitsenbargerja.





Samuel L. Jackson je v njih upodobil Nicka Furyja, Sebastian Stan je igral Buckyja Barnesa, William Hurt pa Thaddeusa E. Rossa.

Tudi Peter Fonda je igral v filmu, ki temelji na Marvelovih stripih. V Nevidnem jezdecu (2007) je upodobil demona Mephistophelesa.

