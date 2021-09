Zakon geta (Shorta/Enforcement)

Danska │ 2020 │ 103 min. │ Akcijski kriminalni triler R: Anders Ølholm, Frederik Louis Hviid I: Jacob Lohmann, Simon Sears, Tarek Zayat IMDb: 6,5/10 │ Rotten Tomatoes: 81 % │ Uporabniki Googla: 79 %

Policista Jens in Mike sta na rutinski patrulji v getu Svalegården, ko slišita prek radia novico o smrti priprtega devetnajstletnika Taliba Ben Hassija.

Novica podžge nenadzorovani bes med mladimi in v njih vzbudi željo po maščevanju. Policista nenadoma postaneta plen in morata varovati drug drugega, če želita preživeti.

"Film je tako šokanten urbani triler kot iskrena prispodoba o (skoraj dobesedno) hoji v čevljih nekoga drugega." Chuck Bowen, Slant Magazine

"Ne glede na to, kaj menite o fantih v modrem, je to razburljiv in družbeno osveščen triler." Lou Thomas, Little White Lies

"Klasičen in izjemno učinkovit film o ljudeh za sovražnikovo črto …" Cath Clarke, Guardian

"Ølholm in Hviid nočeta, da bi izklopili svoje možgane. Med vznemirjenjem ustvarita moralno dvoumne situacije, s katerimi izzoveta svoje like – in gledalce." Peter Debruge, Variety

Napovednik filma Zakon geta: Zanimivosti: Film se odvija v resničnem času, geto, v katerem je umeščena zgodba, pa je izmišljen. Njegovo ime Svalegården v prevodu sicer pomeni "Farma lastovk".



Igralca, ki sta upodobila glavna lika, Simon Sears in Jacob Lohmann , sta se skupaj s tehničnim svetovalcem Dennisom Petersenom pred začetkom snemanja filma udeležila obsežnega kampa za urjenje policistov.

in , sta se skupaj s tehničnim svetovalcem pred začetkom snemanja filma udeležila obsežnega kampa za urjenje policistov. Film so premierno prikazali na 77. beneškem filmskem festivalu.





Sprva bi moral film režirati nek drug režiser, a je Ølholm vprašal producente, če bi lahko on nadzoroval projekt skupaj s svojim dolgoletnim prijateljem Frederikom Louisom Hviidom .

Za oba je to sicer celovečerni režijski prvenec.

Sprva bi moral film režirati nek drug režiser, a je Ølholm vprašal producente, če bi lahko on nadzoroval projekt skupaj s svojim dolgoletnim prijateljem . Za oba je to sicer celovečerni režijski prvenec. Klepet, ki ga v zadnjih trenutkih filma slišimo na radijskem sprejemniku, poteka med režiserjem Ølholmom in že omenjenim tehničnim svetovalcem ter resničnim policistom Dennisom Petersenom.





To je posvetilo francoskemu filmu Sovraštvo (1995) Mathieua Kassovitza – v Cannesu nagrajeni črno-beli drami, ki se odvija v revni priseljenski soseski v predmestju Pariza.

