Kubanskih pet (Wasp Network)

Zvezdniška igralska zasedba v resnični zgodbi o petih kubanskih političnih zapornikih, ki so jih ZDA konec 90. let prejšnjega stoletja zaprle zaradi vohunjenja in umorov. Triler francoskega ustvarjalca Oliviera Assayasa (Oblaki nad Sils Mario, Dvojna življenja) se je na beneškem filmskem festivalu potegoval za prestižnega zlatega leva.