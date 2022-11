Po v postelji preživeti noči sta zvezdnici postali najboljši prijateljici

Akcija Bandidas je postavljena na konec 19. stoletja, ko Divji zahod vlada tudi v Mehiki. Sara (Salma Hayek), hči bogatega bankirja, in Maria (Penelope Cruz), dekle iz kmečke družine, nimata nič skupnega, vse dokler ne uničijo njunih družin. Zemljo jim namreč vzame banka iz New Yorka. Ker se hočeta maščevati, postaneta roparki, ki napadata podružnice banke iz New Yorka. Kmalu postaneta znani kot Bandidas.

Igralki pa se ne ujameta zelo dobro samo na televizijskih zaslonih, ampak izjemno trdno prijateljstvo ohranjata tudi v resničnem življenju. Tega sta sicer začeli tkati že pred snemanjem akcije Bandidas. Penelope Cruz je v pogovorni oddaji Ellen voditeljici zaupala, kako ji je Salma Hayek priskočila na pomoč, ko je prispela na prvo snemanje v Los Angeles. In to čeprav se je z njo prej slišala samo po telefonu!

Salma Hayek in Penelope Cruz. Foto: IMDb

Salma jo je namreč prišla po pristanku letala pobrat na letališče, kar je v tako obljudenem in velikem mestu, kot je Los Angeles, velika stvar. "Sem sem prišla s povratno vozovnico, za dva meseca, z namenom posneti film. Poznala nisem nikogar, ona pa me je pobrala na letališču in mi rekla, da me pod nobenim pogojem ne bo peljala v hotel, ampak k sebi domov, ker so začetki v Hollywoodu težki in se bom zagotovo počutila osamljeno. Takrat me je vzela v svojo hišo, danes pa sva kot sestri," je razkrila Penelope.

"To pa še ni bilo vse," je nadaljevala Cruzova in pojasnila: "Na koncu sem pristala tudi v njeni postelji, ker me je bilo strah. Tako sva se izjemno zbližali, saj sem jo za nameček ponoči držala za roko. Vsaj tako mi je rekla. Jaz se ne spomnim, ker sem sanjala." Penelope je nato priznala, da se ji zdi neverjetno, da je bil nekdo, s katerim je prej govorila samo po telefonu, tako dober do nje: "Tako zlata je do mene že od prvega dne. Res jo imam zelo rada."

