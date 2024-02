Strokovnjakinja iz šova Poroka na prvi pogled spregovorila o pretresljivi izkušnji poslistva #video

V oddaji Jutro na Planetu je bilo tokrat govora tudi o temi, o kateri je težko govoriti, a jo je zavoljo osebne rasti nujno treba naglasiti. Kako lahko žrtve spolnega nasilja nadaljujejo svoje življenje in gojijo zdrave partnerske odnose? Iz prve roke smo slišali pretresljivo zgodbo žrtve, ki se je prelevila v uspešno žensko, ki danes pomaga ljudem najti partnerske vezi in pot k lepi spolnosti.

Voditeljica Manja Stević je v petkovi oddaji Jutro na Planetu gostila Špelo Gornik, ki jo bomo kot strokovnjakinjo za partnerske odnose spremljali tudi v tretji sezoni šova Poroka na prvi pogled.

Špela je v življenju doživela več spolnih zlorab. Pri 21 letih je v Barceloni doživela prvi spolni napad, ki je imel zanjo globoke posledice. Da je ponovno zaupala ljudem, je potrebovala kar dolgo časa. Ko je že mislila, da je okrevala, ji je bila pri 28 letih podtaknjena droga za posilstvo. Poleg tega, da so jo oropali, je doživela še skupinsko posilstvo. Danes pravi, da je imela srečo, da je sploh preživela.

Iz vseh teh izkušenj se je naučila, da ljudem ne moreš slepo zaupati. Marsikatera ženska namreč doživi travmatične izkušnje, ker verjamejo lepim besedam.

Špela je spregovorila tudi o tem, ali je po takih dogodkih mogoč zdrav partnerski odnos. Pravi, da je današnja spolna kultura izjemno destruktivna do žensk. Od žensk se zelo hitro pričakuje preveč. Moški velikokrat podrejo meje žensk. Ljudje so v tem potrošniškem svetu postali zelo nepotrpežljivi. Posledično se nihče več ne trudi.

Po besedah Špele Gornik so ženske danes mnogokrat prisiljene spregledati opozorilne znake svojega telesa. Da se ne znamo, zmoremo ali nočemo poslušat. Prisiljeni smo v hitenje. Ampak če želimo imeti dober partnerski odnos, si moramo vzeti čas.

Na vprašanje, kakšen mora biti partner ženske, ki je doživela travmo, kot je posilstvo, Špela odgovarja, da mora ta partner ženski nuditi varno navezovanje, kar pomeni, da ne sme biti nobenih zunanjih pritiskov, kdaj se morajo kakšne stvari zgoditi. Tak partner mora biti tudi čustveno inteligenten. To pa je danes prava redkost. Tudi ženske morajo moškim pomagati tako, da so z njimi iskrene. Drug do drugega moramo biti bolj sočutni.

